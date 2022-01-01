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Росія обстріляла ракетами Полтаву та Кременчук

Росія обстріляла ракетами Полтаву та Кременчук
Вночі 2 квітня російські війська ракетами обстріляли Полтавщину. Влучили в один із інфраструктурних об'єктів обласного центру.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Дмитро Лунін, голова обласної військової адміністрації.

"Полтава. Вночі ракетний удар по одному з інфраструктурних об’єктів.
Кременчук. Вранці багато ударів по місту. По інфраструктурних об’єктах і житлових будинках. Працюють усі відповідні служби. Інформацію про постраждалих уточнюємо", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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