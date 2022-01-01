Росія обстріляла ракетами Полтаву та Кременчук





Про це у своєму Дмитро Лунін, голова обласної військової адміністрації.



"Полтава. Вночі ракетний удар по одному з інфраструктурних об’єктів.

Кременчук. Вранці багато ударів по місту. По інфраструктурних об’єктах і житлових будинках. Працюють усі відповідні служби. Інформацію про постраждалих уточнюємо", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі 2 квітня російські війська ракетами обстріляли Полтавщину. Влучили в один із інфраструктурних об'єктів обласного центру.Про це у своєму телеграм-каналі повідомив, голова обласної військової адміністрації."Полтава. Вночі ракетний удар по одному з інфраструктурних об’єктів.Кременчук. Вранці багато ударів по місту. По інфраструктурних об’єктах і житлових будинках. Працюють усі відповідні служби. Інформацію про постраждалих уточнюємо", - йдеться в повідомленні.

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