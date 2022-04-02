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Росія відводить війська на окремих напрямках, аби посилити угруповання армії для подальшого наступу, – Генштаб

Росія відводить війська на окремих напрямках, аби посилити угруповання армії для подальшого наступу, – Генштаб
Розпочалася тридцять восьма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Збройні сили російської федерації продовжують збройну агресію проти України. Здійснюють відведення військ на окремих напрямках, ймовірно, з метою посилення угруповання окупаційних військ для подальшого ведення наступальних дій на Слобожанському, Донецькому та Луганському напрямках.

Ворог активізував роботу з так званими “добровольцями”.

Першого квітня цього року, міністерством оборони російської федерації було прийнято рішення про проведення воєнних зборів з резервістами з 04 квітня по 23 травня 2022 року.

Разом з тим, активізовано роботу щодо залучення підрозділів російських військ, які базуються на території Придністровського регіону Республіки Молдова для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною. Відзначено передислокацію російських військ та підрозділів так званої придністровсько-молдавської республіки з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України.

На тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує вчиняти протиправні дії та, в порушення норм міжнародного гуманітарного права, вдається до викрадення місцевих жителів, обстрілів житлових кварталів населених пунктів, мінування об’єктів цивільної інфраструктури, пограбувань та мародерства.

Противник продовжує зазнавати суттєвих втрат у Луганській області. Так, у місті Алчевськ, до місцевої лікарні з району ведення бойових дій поблизу населеного пункту Попасна надійшло близько 30 поранених окупантів-кадировців. За наявною інформацією, загиблих окупанти залишають на полі бою. Водночас, за минулий тиждень, безповоротні втрати особового складу у підрозділах так званого 2 армійського корпусу склали близько 800 осіб.

Угрупованням військ Збройних Сил України на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 9 ворожих атак. Наші воїни знищили 8 танків, 44 бойових броньованих машин, 16 одиниць автомобільної техніки та 10 артилерійських систем.

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Теги: Росія, Україна, війна
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