Росія відводить війська на окремих напрямках, аби посилити угруповання армії для подальшого наступу, – Генштаб





Про це повідомляють у



Збройні сили російської федерації продовжують збройну агресію проти України. Здійснюють відведення військ на окремих напрямках, ймовірно, з метою посилення угруповання окупаційних військ для подальшого ведення наступальних дій на Слобожанському, Донецькому та Луганському напрямках.



Ворог активізував роботу з так званими “добровольцями”.



Першого квітня цього року, міністерством оборони російської федерації було прийнято рішення про проведення воєнних зборів з резервістами з 04 квітня по 23 травня 2022 року.



Разом з тим, активізовано роботу щодо залучення підрозділів російських військ, які базуються на території Придністровського регіону Республіки Молдова для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною. Відзначено передислокацію російських військ та підрозділів так званої придністровсько-молдавської республіки з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України.



На тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує вчиняти протиправні дії та, в порушення норм міжнародного гуманітарного права, вдається до викрадення місцевих жителів, обстрілів житлових кварталів населених пунктів, мінування об’єктів цивільної інфраструктури, пограбувань та мародерства.



Противник продовжує зазнавати суттєвих втрат у Луганській області. Так, у місті Алчевськ, до місцевої лікарні з району ведення бойових дій поблизу населеного пункту Попасна надійшло близько 30 поранених окупантів-кадировців. За наявною інформацією, загиблих окупанти залишають на полі бою. Водночас, за минулий тиждень, безповоротні втрати особового складу у підрозділах так званого 2 армійського корпусу склали близько 800 осіб.



Угрупованням військ Збройних Сил України на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 9 ворожих атак. Наші воїни знищили 8 танків, 44 бойових броньованих машин, 16 одиниць автомобільної техніки та 10 артилерійських систем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розпочалася тридцять восьма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ Збройні сили російської федерації продовжують збройну агресію проти України. Здійснюють відведення військ на окремих напрямках, ймовірно, з метою посилення угруповання окупаційних військ для подальшого ведення наступальних дій на Слобожанському, Донецькому та Луганському напрямках.Ворог активізував роботу з так званими “добровольцями”.Першого квітня цього року, міністерством оборони російської федерації було прийнято рішення про проведення воєнних зборів з резервістами з 04 квітня по 23 травня 2022 року.Разом з тим, активізовано роботу щодо залучення підрозділів російських військ, які базуються на території Придністровського регіону Республіки Молдова для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною. Відзначено передислокацію російських військ та підрозділів так званої придністровсько-молдавської республіки з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України.На тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує вчиняти протиправні дії та, в порушення норм міжнародного гуманітарного права, вдається до викрадення місцевих жителів, обстрілів житлових кварталів населених пунктів, мінування об’єктів цивільної інфраструктури, пограбувань та мародерства.Противник продовжує зазнавати суттєвих втрат у Луганській області. Так, у місті Алчевськ, до місцевої лікарні з району ведення бойових дій поблизу населеного пункту Попасна надійшло близько 30 поранених окупантів-кадировців. За наявною інформацією, загиблих окупанти залишають на полі бою. Водночас, за минулий тиждень, безповоротні втрати особового складу у підрозділах так званого 2 армійського корпусу склали близько 800 осіб.Угрупованням військ Збройних Сил України на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 9 ворожих атак. Наші воїни знищили 8 танків, 44 бойових броньованих машин, 16 одиниць автомобільної техніки та 10 артилерійських систем.

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