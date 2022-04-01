Війна в Україні: як минула ніч у різних регіонах





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З повітряними тривогами, але без ушкоджень ніч минула у багатьох областях. Відносно спокійно було на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, у Львівській, Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській областях, на Житомирщині та Черкащині.



Також відносно спокійно ніч минула на Миколаївщині, де тривають рятувально-пошукові роботі після ракетного удару в м. Миколаєві, та у Запорізькій області, яка близько півночі прийняла велику колону біженців з Маріуполя, Бердянська, Мелітополя.



Чернігівська область: вечір та ніч у Чернігові відносно спокійно без обстрілів, кілька повітряних тривог.



За останню добу від російської армії звільнbkb кілька сіл в безпосередній близькості та неподалік Чернігова. Після розмінувань та за наявності більш менш безпечного шляху Чернігівська обласна військова адміністрація направляє у ці села гуманітарну допомогу (продукти, ліки).



Київська область: декілька повітряних тривог за ніч. Ситуація контрольована. ЗСУ та сили оборони продовжують зачистку населених пунктів в Бучанському, Вишгородському, Броварському районах. Територія замінована, зруйнована. Є ДРГ супротивника. Окупанти продовжували відведення військ.



Дніпропетровщина: цієї ночі – 10 ракетних ударів, 4 ракети збито. Росіяни пошкодили інфраструктурні об’єкти у Дніпрі та Кривому Розі. Двоє людей поранено.



(Якщо у Дніпрі ракети завдали значного руйнування інфраструктурному об’єкту й призвели до поранень 2 людей, то у Кривому Розі зачепило автозаправку.)



Полтавщина: удар у Полтаві по одному з інфраструктурних обʼєктів уночі. Вранці – удари по Кременчуку по інфраструктурних обʼєктах. Всі відповідні служби працюють. Інформацію про постраждалих уточнюється.



Харків: вночі тривав хаотичний артилерійський обстріл житлових районів. По області - бої тривають в Ізюмському напрямку. З населених пунктів, що поряд, евакуювали ще 1500 осіб.



1 квітня окупанти обстріляли і Дергачівський район, жертв немає.



Сумщина: Опівночі голова ОВА Дмитро Живицький повідомив, що росіяни "бушують" від Білопілля до Конотопу, окопуютьс. Він попросив мешканців Конотопщини не виходити не вулицю без особливої потреби.



Донеччина: Очеретинська громада (Новоселівка, Новобахмутівка) – обстріли. Інформація щодо руйнувань та кількості поранених з’ясовується.



Маріуполь в облозі. Гуманітарний караван ЧХ до міста не зайшов, повернувся.



Луганщина: від обстрілів постраждали міста Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Гірське, населених пунктів Березове, Тошківка.



Там пошкоджено або зруйновано 31 об’єкт – 27 житлових будинків, будівля комунальної служби в Сєвєродонецьку, інші об’єкти інфраструктури. Поблизу Сєвєродонецька горить Борівське лісництво. Вчора евакуювали 1300 людей.



На Херсонщині: вибухи та обстріли протягом останньої доби. Найбільше – у Бериславському та Херсонському районах. Внаслідок боїв є постраждалі. Знищена та зруйнована інфраструктура. Прокуратура відкрила провадження про вбивство цивільних.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Чернігові й Києві ніч минула спокійніше за попередні, однак ракетних ударів від росіян зазнали Дніпропетровська і Полтавська області, Харків обстрілювали з артилерії, також не вщухали обстріли Донецької, Луганської та Херсонської областей.Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на дані голів регіонів станом на 8-му ранку 2 квітня.З повітряними тривогами, але без ушкоджень ніч минула у багатьох областях. Відносно спокійно було на, у, на, уТакож відносно спокійно ніч минула на, де тривають рятувально-пошукові роботі після ракетного удару в м. Миколаєві, та у Запорізькій області, яка близько півночі прийняла велику колону біженців з Маріуполя, Бердянська, Мелітополя.: вечір та ніч у Чернігові відносно спокійно без обстрілів, кілька повітряних тривог.За останню добу від російської армії звільнbkb кілька сіл в безпосередній близькості та неподалік Чернігова. Після розмінувань та за наявності більш менш безпечного шляху Чернігівська обласна військова адміністрація направляє у ці села гуманітарну допомогу (продукти, ліки).декілька повітряних тривог за ніч. Ситуація контрольована. ЗСУ та сили оборони продовжують зачистку населених пунктів в Бучанському, Вишгородському, Броварському районах. Територія замінована, зруйнована. Є ДРГ супротивника. Окупанти продовжували відведення військ.цієї ночі – 10 ракетних ударів, 4 ракети збито. Росіяни пошкодили інфраструктурні об’єкти у Дніпрі та Кривому Розі. Двоє людей поранено.(Якщо у Дніпрі ракети завдали значного руйнування інфраструктурному об’єкту й призвели до поранень 2 людей, то у Кривому Розі зачепило автозаправку.)удар у Полтаві по одному з інфраструктурних обʼєктів уночі. Вранці – удари по Кременчуку по інфраструктурних обʼєктах. Всі відповідні служби працюють. Інформацію про постраждалих уточнюється.вночі тривав хаотичний артилерійський обстріл житлових районів. По області - бої тривають в Ізюмському напрямку. З населених пунктів, що поряд, евакуювали ще 1500 осіб.1 квітня окупанти обстріляли і Дергачівський район, жертв немає.Опівночі голова ОВАповідомив, що росіяни "бушують" від Білопілля до Конотопу, окопуютьс. Він попросив мешканців Конотопщини не виходити не вулицю без особливої потреби.Очеретинська громада (Новоселівка, Новобахмутівка) – обстріли. Інформація щодо руйнувань та кількості поранених з’ясовується.Маріуполь в облозі. Гуманітарний караван ЧХ до міста не зайшов, повернувся.від обстрілів постраждали міста Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Гірське, населених пунктів Березове, Тошківка.Там пошкоджено або зруйновано 31 об’єкт – 27 житлових будинків, будівля комунальної служби в Сєвєродонецьку, інші об’єкти інфраструктури. Поблизу Сєвєродонецька горить Борівське лісництво. Вчора евакуювали 1300 людей.На: вибухи та обстріли протягом останньої доби. Найбільше – у Бериславському та Херсонському районах. Внаслідок боїв є постраждалі. Знищена та зруйнована інфраструктура. Прокуратура відкрила провадження про вбивство цивільних.

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