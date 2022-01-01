Російські війська влучили у Миколаєві в будівлю ОДА. ФОТО





Про це Віталій Кім.



"Розгрібаємо завали. Розвалили половину будівлі, у кабінет потрапило мій. Щодо жертв: ходимо під Богом, більшість вийшла, врятувалися чудом. Восьмеро цивільних перебувають під завалами. Орієнтовно 50 цивільних встигли вийти з будівлі. Ще трьох військових шукаємо", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти 29 березня вдарили по Миколаєву: влучили в будівлю обласної державної адміністрації.Про це повідомив голова Миколаївської ОВА"Розгрібаємо завали. Розвалили половину будівлі, у кабінет потрапило мій. Щодо жертв: ходимо під Богом, більшість вийшла, врятувалися чудом. Восьмеро цивільних перебувають під завалами. Орієнтовно 50 цивільних встигли вийти з будівлі. Ще трьох військових шукаємо", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію