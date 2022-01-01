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ЗСУ збили на відстані 30 км від Львова дві ракети, які випустили з Білорусі

ЗСУ збили на відстані 30 км від Львова дві ракети, які випустили з Білорусі
Наприкінці доби 28 березня окупанти випустили з винищувача з території Республіки Білорусь дві ракети типу «Х», які рухалися у напрямку міста Львова.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України з посиланням на повітряне командування “Захід”.

“Обслугами радіотехнічних військ цілі були вчасно виявлені та знищені зенітними ракетними військами на відстані близько 30 км до обласного центру”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, підрозділи ЗРВ знищили два БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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Теги: Росія, Україна, війна
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