ЗСУ збили на відстані 30 км від Львова дві ракети, які випустили з Білорусі





Про це повідомили у



“Обслугами радіотехнічних військ цілі були вчасно виявлені та знищені зенітними ракетними військами на відстані близько 30 км до обласного центру”, – йдеться у повідомленні.



Крім того, підрозділи ЗРВ знищили два БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наприкінці доби 28 березня окупанти випустили з винищувача з території Республіки Білорусь дві ракети типу «Х», які рухалися у напрямку міста Львова.Про це повідомили у Міністерстві оборони України з посиланням на повітряне командування “Захід”.“Обслугами радіотехнічних військ цілі були вчасно виявлені та знищені зенітними ракетними військами на відстані близько 30 км до обласного центру”, – йдеться у повідомленні.Крім того, підрозділи ЗРВ знищили два БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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