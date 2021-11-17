Волиняни боргують 540 мільйонів гривень за газ

Волиняни боргують 540 мільйонів гривень за газ
Найбільший рівень оплат за блакитне паливо зафіксований на Камінь-Каширщині, Ратнівщині та Горохівщині. Загалом газові рахунки за лютий сплатили 60% побутових клієнтів.

Про це повідомляє пресслужба ТОВ «Волиньгаз Збут», що працює під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ».

Водночас ситуація з заборгованістю за газ – складна. Загальний борг населення сягає 540 млн грн.

«Ми вдячні кожному клієнту, який попри цей важкий час, заплатив за спожитий газ. Оплата за комунальні послуги в сьогоднішніх умовах є великою допомогою та підтримкою для держави, – каже директор ТОВ «Волиньгаз Збут» Микола Тищук. – Зараз шириться багато фейків про те, що на час воєнного стану в Україні скасували оплату за комунальні послуги. Але це не так. Уряд зробив для українців деякі послаблення. У цей період нікого не будуть штрафувати чи відключати від послуги. Однак по змозі потрібно платити, аби не накопичувати боргів».

У компанії додають, що кожна сплачена гривня — це гарантія подальшого забезпечення газом українців та сплачені податки на підтримку економіки України. Так, у 2021 році «Волиньгаз Збут» сплатив 19 млн грн податкових платежів.

Клієнти компанії можуть сплатити за газ онлайн за допомогою:
- кнопки «Сплатити за газ» на сайті ТОВ «Волиньгаз Збут»;
- viber-боту ТВІЙ ГАЗЗБУТ;
- клієнтських сервісів 104.ua.
Також у Луцьку працює дві каси (просп. Волі, 6 та вул. Івана Франка, 12), де споживачі можуть сплатити за газ без комісії.

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Теги: борг за газ, Волинь
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Коментарі 1
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Тепер вони просять. А як показники неприймали, то ніяк людей не чули
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