Самовільне залишення військової частини та викрадення мотоцикла: як покарали 20-річного волинянина





Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.



За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури Ратнівський районний суд призначив 20-річному жителю Ковеля, визнаному винуватим у незаконному заволодінні транспортним засобом (ч.2 ст. 289 КК України) покарання у виді трьох років обмеження волі.



Судимий уже за самовільне залишення військової частини молодик опівночі 7 січня 2022 року викрав мотоцикл із домоволодіння у селі Велимче Ковельського району та згодом продав його, за що і отримав покарання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Судимого за самовільне залишення військової частини волинянина покарали ще і за незаконне заволодіння транспортним засобом.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури Ратнівський районний суд призначив 20-річному жителю Ковеля, визнаному винуватим у незаконному заволодінні транспортним засобом (ч.2 ст. 289 КК України) покарання у виді трьох років обмеження волі.Судимий уже за самовільне залишення військової частини молодик опівночі 7 січня 2022 року викрав мотоцикл із домоволодіння у селі Велимче Ковельського району та згодом продав його, за що і отримав покарання.

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