Самовільне залишення військової частини та викрадення мотоцикла: як покарали 20-річного волинянина

Самовільне залишення військової частини та викрадення мотоцикла: як покарали 20-річного волинянина
Судимого за самовільне залишення військової частини волинянина покарали ще і за незаконне заволодіння транспортним засобом.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури Ратнівський районний суд призначив 20-річному жителю Ковеля, визнаному винуватим у незаконному заволодінні транспортним засобом (ч.2 ст. 289 КК України) покарання у виді трьох років обмеження волі.

Судимий уже за самовільне залишення військової частини молодик опівночі 7 січня 2022 року викрав мотоцикл із домоволодіння у селі Велимче Ковельського району та згодом продав його, за що і отримав покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, Ковель, волинянин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині сталося дві ДТП з мотоциклістами: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 12:55
Самовільне залишення військової частини та викрадення мотоцикла: як покарали 20-річного волинянина
Сьогодні, 12:42
ЗСУ знищили 1500 окупантів під Харковом: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 12:30
Волиняни боргують 540 мільйонів гривень за газ
Сьогодні, 12:14
Затримали волинянина, через якого згоріли понад 100 га полів
Сьогодні, 11:48
Схожі новини
Волинянину, який вдруге убив людину, може загрожувати довічне ув’язнення Волинянину, який вдруге убив людину, може загрожувати довічне ув’язнення
21 лютий, 17:19
Заступника голови Ковельської РДА відсторонили від роботи і взяли під домашній арешт Заступника голови Ковельської РДА відсторонили від роботи і взяли під домашній арешт
16 лютий, 17:32
Волинського суддю засудили до двох років позбавлення волі Волинського суддю засудили до двох років позбавлення волі
10 лютий, 10:52
Ударив собаку ножем: судитимуть 27-річного волинянина за жорстоке поводження з твариною Ударив собаку ножем: судитимуть 27-річного волинянина за жорстоке поводження з твариною
08 лютий, 10:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині сталося дві ДТП з мотоциклістами: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 12:55
 0
Самовільне залишення військової частини та викрадення мотоцикла: як покарали 20-річного волинянина
Сьогодні, 12:42
 0
ЗСУ знищили 1500 окупантів під Харковом: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 12:30
 0
Волиняни боргують 540 мільйонів гривень за газ
Сьогодні, 12:14
 0
Затримали волинянина, через якого згоріли понад 100 га полів
Сьогодні, 11:48
 0
Медіа
відео
1/8