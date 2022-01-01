Самовільне залишення військової частини та викрадення мотоцикла: як покарали 20-річного волинянина
Сьогодні, 12:42
Судимого за самовільне залишення військової частини волинянина покарали ще і за незаконне заволодіння транспортним засобом.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури Ратнівський районний суд призначив 20-річному жителю Ковеля, визнаному винуватим у незаконному заволодінні транспортним засобом (ч.2 ст. 289 КК України) покарання у виді трьох років обмеження волі.
Судимий уже за самовільне залишення військової частини молодик опівночі 7 січня 2022 року викрав мотоцикл із домоволодіння у селі Велимче Ковельського району та згодом продав його, за що і отримав покарання.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури Ратнівський районний суд призначив 20-річному жителю Ковеля, визнаному винуватим у незаконному заволодінні транспортним засобом (ч.2 ст. 289 КК України) покарання у виді трьох років обмеження волі.
Судимий уже за самовільне залишення військової частини молодик опівночі 7 січня 2022 року викрав мотоцикл із домоволодіння у селі Велимче Ковельського району та згодом продав його, за що і отримав покарання.
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