На Волині сталося дві ДТП з мотоциклістами: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 12:55
За минулу добу на Волині сталися дві ДТП з травмованими за участі мотоциклістів.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Учора, 28 березня, близько 16 години, ДТП трапилася на одній із вулиць Горохова. 18-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом Lifan, не вибрав безпечної швидкості й здійснив наїзд на 71-річну пенсіонерку, яка перетинала проїжджу частину по пішохідному переході. Жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження й госпіталізована до відділення реанімації.
Цього ж дня, близько 17 години, на дорозі сполученням с. Борохів – м. Ківерці, керманич мотоцикла Suzuki допустив зіткнення із велосипедистом – 72-річним ківерчанином. Чоловік травмувався, його ушпиталили.
У поліції розпочали кримінальні провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Нині проводиться досудове розслідування, правоохоронці з’ясовують обставини подій.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Учора, 28 березня, близько 16 години, ДТП трапилася на одній із вулиць Горохова. 18-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом Lifan, не вибрав безпечної швидкості й здійснив наїзд на 71-річну пенсіонерку, яка перетинала проїжджу частину по пішохідному переході. Жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження й госпіталізована до відділення реанімації.
Цього ж дня, близько 17 години, на дорозі сполученням с. Борохів – м. Ківерці, керманич мотоцикла Suzuki допустив зіткнення із велосипедистом – 72-річним ківерчанином. Чоловік травмувався, його ушпиталили.
У поліції розпочали кримінальні провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Нині проводиться досудове розслідування, правоохоронці з’ясовують обставини подій.
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Коментарі 1
Та це просто не вистачає слів. Зараз після тих ракет люди здригаються від кожного звуку, і знаходяться отакі перснажі на мотоциклах і автівках, які демонстративно газують і літають на дурних швидкостях по місту. Тиждень тому один взагалі примудрився стати на одне колисо і так їхати по завантаженій дорозі на Соборності. Здається мені, в таких теж пора відбирати їх засоби пересуання на потреби адміністрації
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