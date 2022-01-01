На Волині сталося дві ДТП з мотоциклістами: є постраждалі. ФОТО

За минулу добу на Волині сталися дві ДТП з травмованими за участі мотоциклістів.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Учора, 28 березня, близько 16 години, ДТП трапилася на одній із вулиць Горохова. 18-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом Lifan, не вибрав безпечної швидкості й здійснив наїзд на 71-річну пенсіонерку, яка перетинала проїжджу частину по пішохідному переході. Жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження й госпіталізована до відділення реанімації.Цього ж дня, близько 17 години, на дорозі сполученням с. Борохів – м. Ківерці, керманич мотоцикла Suzuki допустив зіткнення із велосипедистом – 72-річним ківерчанином. Чоловік травмувався, його ушпиталили.У поліції розпочали кримінальні провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Нині проводиться досудове розслідування, правоохоронці з’ясовують обставини подій.