Волинь відправила гуманітарну допомогу у 4 області
Сьогодні, 13:13
28 березня з Волині відправили чергову допомогу до Київської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.
Про це повідомляє Координаційний центр Волині.
Зокрема вчора гуманітарні хаби області надіслали 4 медичних вантажі до міст Запоріжжя, Київ, Жовті Води та на Полтавщину.
Спрямували медикаменти до ЗСУ та ще два військових підрозділи забезпечили спецтехнікою і будівельними матеріалами для спорудження фортифікаційних об’єктів.
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Про це повідомляє Координаційний центр Волині.
Зокрема вчора гуманітарні хаби області надіслали 4 медичних вантажі до міст Запоріжжя, Київ, Жовті Води та на Полтавщину.
Спрямували медикаменти до ЗСУ та ще два військових підрозділи забезпечили спецтехнікою і будівельними матеріалами для спорудження фортифікаційних об’єктів.
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