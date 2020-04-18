Волинь відправила гуманітарну допомогу у 4 області





Про це повідомляє Координаційний центр Волині.



Зокрема вчора гуманітарні хаби області надіслали 4 медичних вантажі до міст Запоріжжя, Київ, Жовті Води та на Полтавщину.



Спрямували медикаменти до ЗСУ та ще два військових підрозділи забезпечили спецтехнікою і будівельними матеріалами для спорудження фортифікаційних об’єктів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28 березня з Волині відправили чергову допомогу до Київської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.Про це повідомляє Координаційний центр Волині.Зокрема вчора гуманітарні хаби області надіслали 4 медичних вантажі до міст Запоріжжя, Київ, Жовті Води та на Полтавщину.Спрямували медикаменти до ЗСУ та ще два військових підрозділи забезпечили спецтехнікою і будівельними матеріалами для спорудження фортифікаційних об’єктів.

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