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Волинь відправила гуманітарну допомогу у 4 області

Волинь відправила гуманітарну допомогу у 4 області
28 березня з Волині відправили чергову допомогу до Київської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Про це повідомляє Координаційний центр Волині.

Зокрема вчора гуманітарні хаби області надіслали 4 медичних вантажі до міст Запоріжжя, Київ, Жовті Води та на Полтавщину.

Спрямували медикаменти до ЗСУ та ще два військових підрозділи забезпечили спецтехнікою і будівельними матеріалами для спорудження фортифікаційних об’єктів.

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Теги: гуманітарна допомога, Волинь
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