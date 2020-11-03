Вирвав із рук перехожої жінки сумку: волинянин відсидить 4 роки за грабіж
Сьогодні, 13:28
Волинянин понад чотири роки відбуватиме покарання за грабіж.
Про це повідомив заступник керівника Ковельської окружної прокуратури Дмитро Рудик.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 22-річним неодноразово судимим волинянином грабежу (ч.2 ст. 186 КК України).
Увечері 15 грудня 2021 року він вирвав із рук перехожої жінки у Ковелі сумку з гаманцем та втік.
Затримали зловмисника одразу – небайдужі громадяни наздогнали його та викликали поліцію.
Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні цього злочину та наступних чотири роки й чотири місяці він відбуватиме покарання за ґратами.
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Про це повідомив заступник керівника Ковельської окружної прокуратури Дмитро Рудик.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 22-річним неодноразово судимим волинянином грабежу (ч.2 ст. 186 КК України).
Увечері 15 грудня 2021 року він вирвав із рук перехожої жінки у Ковелі сумку з гаманцем та втік.
Затримали зловмисника одразу – небайдужі громадяни наздогнали його та викликали поліцію.
Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні цього злочину та наступних чотири роки й чотири місяці він відбуватиме покарання за ґратами.
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