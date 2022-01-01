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У луцьких вишах навчаються 25 студентів з міст, де ведуться бойові дії

У луцьких вишах навчаються 25 студентів з міст, де ведуться бойові дії
У двох луцьких вишах, ЛНТУ та ВНУ імені Лесі Українки, наразі навчаються 25 студентів з міст, де нині ведуться бойові дії.

Про це пише Суспільне.

Навчання для студентів-переселенців – безкоштовне.

23 студенти виявили бажання продовжити навчатися у Луцькому національному технічному університеті. Як розповіла проректорка з науково-педагогічної роботи та забезпечення якості освіти Оксана Ляшенко, навчання нині відбувається дистанційно в режимі онлайн.

"Це студенти з понад 10 університетів, які розташовані у зоні активних бойових дій. Це і IT-спеціальності, будівництво і архітектура, досить широкий спектр, економічні спеціальності. На сьогодні чим можемо, тим допомагаємо в освітньому процесі", – розповіла проректорка.

Ще двоє студентів з інших міст перевелись до Волинського національного університету імені Лесі Українки, – розповіла начальниця навчального відділу Любов Заєць. "Один здобувач освіти – це спеціальність "Право", другий курс, це місто Ірпінь. Друга студентка – з першого курсу, спеціальність "Математика", Київський національний університет", – додала вона.

Після закінчення навчання студенти отримають академічну довідку встановленого зразка, де буде зазначено, який предмет вивчали, скільки годин, а також відомості про заліково-екзаменаційну сесію.

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Теги: Луцьк, університет, студенти, війна
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