У луцьких вишах навчаються 25 студентів з міст, де ведуться бойові дії





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Навчання для студентів-переселенців – безкоштовне.



23 студенти виявили бажання продовжити навчатися у Луцькому національному технічному університеті. Як розповіла проректорка з науково-педагогічної роботи та забезпечення якості освіти Оксана Ляшенко, навчання нині відбувається дистанційно в режимі онлайн.



"Це студенти з понад 10 університетів, які розташовані у зоні активних бойових дій. Це і IT-спеціальності, будівництво і архітектура, досить широкий спектр, економічні спеціальності. На сьогодні чим можемо, тим допомагаємо в освітньому процесі", – розповіла проректорка.



Ще двоє студентів з інших міст перевелись до Волинського національного університету імені Лесі Українки, – розповіла начальниця навчального відділу Любов Заєць. "Один здобувач освіти – це спеціальність "Право", другий курс, це місто Ірпінь. Друга студентка – з першого курсу, спеціальність "Математика", Київський національний університет", – додала вона.



Після закінчення навчання студенти отримають академічну довідку встановленого зразка, де буде зазначено, який предмет вивчали, скільки годин, а також відомості про заліково-екзаменаційну сесію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У двох луцьких вишах, ЛНТУ та ВНУ імені Лесі Українки, наразі навчаються 25 студентів з міст, де нині ведуться бойові дії.Про це пише Суспільне Навчання для студентів-переселенців – безкоштовне.23 студенти виявили бажання продовжити навчатися у Луцькому національному технічному університеті. Як розповіла проректорка з науково-педагогічної роботи та забезпечення якості освіти, навчання нині відбувається дистанційно в режимі онлайн."Це студенти з понад 10 університетів, які розташовані у зоні активних бойових дій. Це і IT-спеціальності, будівництво і архітектура, досить широкий спектр, економічні спеціальності. На сьогодні чим можемо, тим допомагаємо в освітньому процесі", – розповіла проректорка.Ще двоє студентів з інших міст перевелись до Волинського національного університету імені Лесі Українки, – розповіла начальниця навчального відділу. "Один здобувач освіти – це спеціальність "Право", другий курс, це місто Ірпінь. Друга студентка – з першого курсу, спеціальність "Математика", Київський національний університет", – додала вона.Після закінчення навчання студенти отримають академічну довідку встановленого зразка, де буде зазначено, який предмет вивчали, скільки годин, а також відомості про заліково-екзаменаційну сесію.

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