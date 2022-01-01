На Волині буде супутниковий Інтернет від Ілона Маска Starlink
Сьогодні, 13:19
Комплекси супутникового інтернету StarLink отримали важливі об’єкти критичної інфраструктури Волинської області.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Наразі її впроваджують та розпочають тестувати. StarLink надходить на Волинь певними партіями.
За словами Погуляйка, відтепер у разі перебоїв чи відсутності інтернету від традиційної мережі, система від компанії SpaceX Ілона Маска забезпечить Волинь необхідним зв’язком.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Наразі її впроваджують та розпочають тестувати. StarLink надходить на Волинь певними партіями.
За словами Погуляйка, відтепер у разі перебоїв чи відсутності інтернету від традиційної мережі, система від компанії SpaceX Ілона Маска забезпечить Волинь необхідним зв’язком.
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