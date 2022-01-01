На Волині буде супутниковий Інтернет від Ілона Маска Starlink





Про це Юрій Погуляйко.



Наразі її впроваджують та розпочають тестувати. StarLink надходить на Волинь певними партіями.



За словами Погуляйка, відтепер у разі перебоїв чи відсутності інтернету від традиційної мережі, система від компанії SpaceX Ілона Маска забезпечить Волинь необхідним зв’язком.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Комплекси супутникового інтернету StarLink отримали важливі об’єкти критичної інфраструктури Волинської області.Про це повідомив голова Волинської ОВАНаразі її впроваджують та розпочають тестувати. StarLink надходить на Волинь певними партіями.За словами Погуляйка, відтепер у разі перебоїв чи відсутності інтернету від традиційної мережі, система від компанії SpaceXзабезпечить Волинь необхідним зв’язком.

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