Російський окупант хотів би воювати за Україну і перевезти сюди сім'ю, – СБУ
Сьогодні, 14:02
В українському полоні краще, ніж в російській армії
Про це говорить черговий загарбник з РФ, який потрапив в полон до наших захисників, інформують в СБУ.
«Якби в мене була можливість воювати за Україну, прийняти присягу, перевезти свою сім’ю і залишитися тут жити – я би з задоволенням це зробив», – говорить 21-річний вояка.
Він здивований, що в полоні до нього ставляться по-людськи, і бачить у цьому разючий контраст із своєю батьківщиною.
Його підрозділ приїхав в Україну з іншого кінця РФ, а дорога тривала 4-5 днів.
«Коли перетнули кордон, побачили трупи, близько 50 одиниць розбитої техніки і тоді зрозуміли: ніяка це не «спецоперація», а справжня війна. Хотіли розвернутися і поїхати звідти, але пригрозили розстрілом», – стверджує полонений.
Утім йому все таки вдалося «втекти»: 14 окупантів виїхали в сторону РФ, але згодом потрапили в полон. Тепер з ними працюють слідчі та контррозвідники СБУ.
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Про це говорить черговий загарбник з РФ, який потрапив в полон до наших захисників, інформують в СБУ.
«Якби в мене була можливість воювати за Україну, прийняти присягу, перевезти свою сім’ю і залишитися тут жити – я би з задоволенням це зробив», – говорить 21-річний вояка.
Він здивований, що в полоні до нього ставляться по-людськи, і бачить у цьому разючий контраст із своєю батьківщиною.
Його підрозділ приїхав в Україну з іншого кінця РФ, а дорога тривала 4-5 днів.
«Коли перетнули кордон, побачили трупи, близько 50 одиниць розбитої техніки і тоді зрозуміли: ніяка це не «спецоперація», а справжня війна. Хотіли розвернутися і поїхати звідти, але пригрозили розстрілом», – стверджує полонений.
Утім йому все таки вдалося «втекти»: 14 окупантів виїхали в сторону РФ, але згодом потрапили в полон. Тепер з ними працюють слідчі та контррозвідники СБУ.
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