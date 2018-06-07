Російський окупант хотів би воювати за Україну і перевезти сюди сім'ю, – СБУ





Про це говорить черговий загарбник з РФ, який потрапив в полон до наших захисників,



«Якби в мене була можливість воювати за Україну, прийняти присягу, перевезти свою сім’ю і залишитися тут жити – я би з задоволенням це зробив», – говорить 21-річний вояка.



Він здивований, що в полоні до нього ставляться по-людськи, і бачить у цьому разючий контраст із своєю батьківщиною.



Його підрозділ приїхав в Україну з іншого кінця РФ, а дорога тривала 4-5 днів.



«Коли перетнули кордон, побачили трупи, близько 50 одиниць розбитої техніки і тоді зрозуміли: ніяка це не «спецоперація», а справжня війна. Хотіли розвернутися і поїхати звідти, але пригрозили розстрілом», – стверджує полонений.



Утім йому все таки вдалося «втекти»: 14 окупантів виїхали в сторону РФ, але згодом потрапили в полон. Тепер з ними працюють слідчі та контррозвідники СБУ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В українському полоні краще, ніж в російській арміїПро це говорить черговий загарбник з РФ, який потрапив в полон до наших захисників, інформують в СБУ.«Якби в мене була можливість воювати за Україну, прийняти присягу, перевезти свою сім’ю і залишитися тут жити – я би з задоволенням це зробив», – говорить 21-річний вояка.Він здивований, що в полоні до нього ставляться по-людськи, і бачить у цьому разючий контраст із своєю батьківщиною.Його підрозділ приїхав в Україну з іншого кінця РФ, а дорога тривала 4-5 днів.«Коли перетнули кордон, побачили трупи, близько 50 одиниць розбитої техніки і тоді зрозуміли: ніяка це не «спецоперація», а справжня війна. Хотіли розвернутися і поїхати звідти, але пригрозили розстрілом», – стверджує полонений.Утім йому все таки вдалося «втекти»: 14 окупантів виїхали в сторону РФ, але згодом потрапили в полон. Тепер з ними працюють слідчі та контррозвідники СБУ.

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