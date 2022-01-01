Бомбардування ОДА в Миколаєві: 7 осіб загинули, 22 постраждали. ФОТО
Сьогодні, 14:35
29 березня у м. Миколаїв внаслідок обстрілу сталося влучання в дев'ятиповерхову будівлю облдержадміністрації.
Внаслідок зруйнована центральна секція будівлі з 9 по 1 поверхи, без послідуючого горіння, інформують в МВС.
На місці руйнування деблокували тіла 7 загиблих осіб та 22 особи постраждало.
Підрозділи ДСНС України врятували та вивільнили з-під завалів 18 осіб, яких передали бригадам швидкої медичної допомоги.
Пошуково – рятувальні роботи тривають.
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Внаслідок зруйнована центральна секція будівлі з 9 по 1 поверхи, без послідуючого горіння, інформують в МВС.
На місці руйнування деблокували тіла 7 загиблих осіб та 22 особи постраждало.
Підрозділи ДСНС України врятували та вивільнили з-під завалів 18 осіб, яких передали бригадам швидкої медичної допомоги.
Пошуково – рятувальні роботи тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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