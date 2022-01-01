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Бомбардування ОДА в Миколаєві: 7 осіб загинули, 22 постраждали. ФОТО

Бомбардування ОДА в Миколаєві: 7 осіб загинули, 22 постраждали. ФОТО
29 березня у м. Миколаїв внаслідок обстрілу сталося влучання в дев'ятиповерхову будівлю облдержадміністрації.

Внаслідок зруйнована центральна секція будівлі з 9 по 1 поверхи, без послідуючого горіння, інформують в МВС.

На місці руйнування деблокували тіла 7 загиблих осіб та 22 особи постраждало.

Підрозділи ДСНС України врятували та вивільнили з-під завалів 18 осіб, яких передали бригадам швидкої медичної допомоги.

Пошуково – рятувальні роботи тривають.
Бомбардування ОДА в Миколаєві: 7 осіб загинули, 22 постраждали. ФОТО
Бомбардування ОДА в Миколаєві: 7 осіб загинули, 22 постраждали. ФОТО
Бомбардування ОДА в Миколаєві: 7 осіб загинули, 22 постраждали. ФОТО

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Теги: Миколаїв, ОДА, бобардування, загиблі
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