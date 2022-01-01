Бомбардування ОДА в Миколаєві: 7 осіб загинули, 22 постраждали. ФОТО





Внаслідок зруйнована центральна секція будівлі з 9 по 1 поверхи, без послідуючого горіння, інформують в МВС.



На місці руйнування деблокували тіла 7 загиблих осіб та 22 особи постраждало.



Підрозділи ДСНС України врятували та вивільнили з-під завалів 18 осіб, яких передали бригадам швидкої медичної допомоги.



Пошуково – рятувальні роботи тривають.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 29 березня у м. Миколаїв внаслідок обстрілу с талося влучання в дев'ятиповерхову будівлю облдержадміністрації Внаслідок зруйнована центральна секція будівлі з 9 по 1 поверхи, без послідуючого горіння, інформують в МВС.На місці руйнування деблокували тіла 7 загиблих осіб та 22 особи постраждало.Підрозділи ДСНС України врятували та вивільнили з-під завалів 18 осіб, яких передали бригадам швидкої медичної допомоги.Пошуково – рятувальні роботи тривають.

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