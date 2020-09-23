Білорусь розпочала нові навчання
Сьогодні, 15:01
У Білорусі повідомили, що у період з 29 по 31 березня проводиться спільний захід оперативної підготовки з органами управління технічним забезпеченням – спільне штабне тренування.
Про це інформує УП з посиланням на Міноборони Білорусі.
Повідомляється, що актуальність навчань обумовлена "необхідністю завершення планування технічного забезпечення, удосконалення злагодженості органів військового управління при організації технічного забезпечення та підготовкою до командно-штабного навчання Збройних сил".
На навчаннях планується "підвищення практичних навичок посадових осіб у прийнятті рішень, плануванні застосування підпорядкованих сил та засобів".
Де відбуватимуться навчання – невідомо.
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Про це інформує УП з посиланням на Міноборони Білорусі.
Повідомляється, що актуальність навчань обумовлена "необхідністю завершення планування технічного забезпечення, удосконалення злагодженості органів військового управління при організації технічного забезпечення та підготовкою до командно-штабного навчання Збройних сил".
На навчаннях планується "підвищення практичних навичок посадових осіб у прийнятті рішень, плануванні застосування підпорядкованих сил та засобів".
Де відбуватимуться навчання – невідомо.
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