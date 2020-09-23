Білорусь розпочала нові навчання

Білорусь розпочала нові навчання
У Білорусі повідомили, що у період з 29 по 31 березня проводиться спільний захід оперативної підготовки з органами управління технічним забезпеченням – спільне штабне тренування.

Про це інформує УП з посиланням на Міноборони Білорусі.

Повідомляється, що актуальність навчань обумовлена ​​"необхідністю завершення планування технічного забезпечення, удосконалення злагодженості органів військового управління при організації технічного забезпечення та підготовкою до командно-штабного навчання Збройних сил".

На навчаннях планується "підвищення практичних навичок посадових осіб у прийнятті рішень, плануванні застосування підпорядкованих сил та засобів".

Де відбуватимуться навчання – невідомо.

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Теги: Білорусь, навчання
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