РФ пообіцяла, що окупанти кардинально знизять воєнну активність на двох напрямках в Україні
Сьогодні, 15:26
Заступник голови Міноборони РФ Олександр Фомін заявив, що окупанти скоротять військову активність на Київському та Чернігівському напрямах.
Про це він сказав за результатами перемовин з Україною у Стамбулі, пише ТСН.
"Було ухвалено рішення кардинально скоротити військову активність на Київському та Чернігівському напрямах. Виходимо з того, що у Києві будуть ухвалені відповідні основні рішення та мають бути створені умови для подальшої нормальної роботи", – заявив він.
За його словами, переговори РФ та України були конструктивними. Росія, як уточнив Фомін, отримала у Стамбулі від України зрозуміло сформульовану позицію.
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Про це він сказав за результатами перемовин з Україною у Стамбулі, пише ТСН.
"Було ухвалено рішення кардинально скоротити військову активність на Київському та Чернігівському напрямах. Виходимо з того, що у Києві будуть ухвалені відповідні основні рішення та мають бути створені умови для подальшої нормальної роботи", – заявив він.
За його словами, переговори РФ та України були конструктивними. Росія, як уточнив Фомін, отримала у Стамбулі від України зрозуміло сформульовану позицію.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Переговори України та Росії завершилися: підсумки
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