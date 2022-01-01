РФ пообіцяла, що окупанти кардинально знизять воєнну активність на двох напрямках в Україні

Олександр Фомін заявив, що окупанти скоротять військову активність на Київському та Чернігівському напрямах.



Про це він сказав за результатами перемовин з Україною у Стамбулі, пише



"Було ухвалено рішення кардинально скоротити військову активність на Київському та Чернігівському напрямах. Виходимо з того, що у Києві будуть ухвалені відповідні основні рішення та мають бути створені умови для подальшої нормальної роботи", – заявив він.



За його словами, переговори РФ та України були конструктивними. Росія, як уточнив Фомін, отримала у Стамбулі від України зрозуміло сформульовану позицію.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заступник голови Міноборони РФзаявив, що окупанти скоротять військову активність на Київському та Чернігівському напрямах.Про це він сказав за результатами перемовин з Україною у Стамбулі, пише ТСН. "Було ухвалено рішення кардинально скоротити військову активність на Київському та Чернігівському напрямах. Виходимо з того, що у Києві будуть ухвалені відповідні основні рішення та мають бути створені умови для подальшої нормальної роботи", – заявив він.За його словами, переговори РФ та України були конструктивними. Росія, як уточнив Фомін, отримала у Стамбулі від України зрозуміло сформульовану позицію.

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