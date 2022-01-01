 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

РФ пообіцяла, що окупанти кардинально знизять воєнну активність на двох напрямках в Україні

РФ пообіцяла, що окупанти кардинально знизять воєнну активність на двох напрямках в Україні
Заступник голови Міноборони РФ Олександр Фомін заявив, що окупанти скоротять військову активність на Київському та Чернігівському напрямах.

Про це він сказав за результатами перемовин з Україною у Стамбулі, пише ТСН.

"Було ухвалено рішення кардинально скоротити військову активність на Київському та Чернігівському напрямах. Виходимо з того, що у Києві будуть ухвалені відповідні основні рішення та мають бути створені умови для подальшої нормальної роботи", – заявив він.

За його словами, переговори РФ та України були конструктивними. Росія, як уточнив Фомін, отримала у Стамбулі від України зрозуміло сформульовану позицію.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Переговори України та Росії завершилися: підсумки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Міноборони РФ, окупанти, активність, війна, Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Залишилося 3 донечки: у війні з Росією загинув прикордонник з Волині
Сьогодні, 15:35
Переговори України та Росії завершилися: підсумки
Сьогодні, 14:47
Бомбардування ОДА в Миколаєві: 7 осіб загинули, 22 постраждали. ФОТО
Сьогодні, 14:35
Шмигаль оцінює загальні збитки від війни в 1 трильйон доларів
Сьогодні, 14:22
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на Львівській – ДТП. ФОТО
Сьогодні, 15:55
Залишилося 3 донечки: у війні з Росією загинув прикордонник з Волині
Сьогодні, 15:35
РФ пообіцяла, що окупанти кардинально знизять воєнну активність на двох напрямках в Україні
Сьогодні, 15:26
Білорусь розпочала нові навчання
Сьогодні, 15:01
Переговори України та Росії завершилися: підсумки
Сьогодні, 14:47
Схожі новини
У Маріуполі у нелюдських умовах перебуває близько 100 тисяч людей, – Зеленський. ВІДЕО У Маріуполі у нелюдських умовах перебуває близько 100 тисяч людей, – Зеленський. ВІДЕО
23 березень, 00:10
Російські окупанти атакували аеропорт у Дніпрі Російські окупанти атакували аеропорт у Дніпрі
15 березень, 11:50
У Міноборони пояснили, чому кількість знищених окупантів не змінюється кілька днів У Міноборони пояснили, чому кількість знищених окупантів не змінюється кілька днів
13 березень, 14:30
Четвертий день війни: яка ситуація в Україні ввечері 27 лютого Четвертий день війни: яка ситуація в Україні ввечері 27 лютого
27 лютий, 21:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на Львівській – ДТП. ФОТО
Сьогодні, 15:55
 0
Залишилося 3 донечки: у війні з Росією загинув прикордонник з Волині
Сьогодні, 15:35
 0
РФ пообіцяла, що окупанти кардинально знизять воєнну активність на двох напрямках в Україні
Сьогодні, 15:26
 0
Білорусь розпочала нові навчання
Сьогодні, 15:01
 0
Переговори України та Росії завершилися: підсумки
Сьогодні, 14:47
 0
Медіа
відео
1/8