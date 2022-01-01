Переговори України та Росії завершилися: підсумки





Про результати повідомив член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія, інформує



"Наша перша перемога переміщення перемовин із Білорусі до Туреччини. Ми бачимо Туреччину як одного із гарантій безпеки для України. Ми знаємо, що система безпеки світу дала тріщину. Наша пропозиція, ми працювали над форматом, але ми нічого не підписуємо, про нову систему гарантій безпеки для України. Це новий міжнародний договір, який ратифікують. Ми навчені Будапештським меморандумом", - сказав Арахамія.



За його словами, країни гаранти за аналогом 5 статі НАТО, протягом 3 днів будуть проводити консультації. Країни гаранти будуть зобов'язані надати допомогу.



"Серед гарантів бачимо країни Радбезу ООН, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Польща, Ізраїль", - сказав Арахамія.



"В нас неврегульовані питання із ОРДЛО і Кримом, тому поки гаранти не будуть працювати на ці території. Деякі країни дали вже попереднє погодження. Це та система на якій ми хочемо побудувати нове майбутнє України. Також ці гаранти мають допомагати вступати в ЄС", - додав він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 29 березня, відбулися перемовини України та Росії у Туреччині.Про результати повідомив член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, інформує Україна 24. "Наша перша перемога переміщення перемовин із Білорусі до Туреччини. Ми бачимо Туреччину як одного із гарантій безпеки для України. Ми знаємо, що система безпеки світу дала тріщину. Наша пропозиція, ми працювали над форматом, але ми нічого не підписуємо, про нову систему гарантій безпеки для України. Це новий міжнародний договір, який ратифікують. Ми навчені Будапештським меморандумом", - сказав Арахамія.За його словами, країни гаранти за аналогом 5 статі НАТО, протягом 3 днів будуть проводити консультації. Країни гаранти будуть зобов'язані надати допомогу."Серед гарантів бачимо країни Радбезу ООН, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Польща, Ізраїль", - сказав Арахамія."В нас неврегульовані питання із ОРДЛО і Кримом, тому поки гаранти не будуть працювати на ці території. Деякі країни дали вже попереднє погодження. Це та система на якій ми хочемо побудувати нове майбутнє України. Також ці гаранти мають допомагати вступати в ЄС", - додав він.

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