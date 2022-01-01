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Залишилося 3 донечки: у війні з Росією загинув прикордонник з Волині

Залишилося 3 донечки: у війні з Росією загинув прикордонник з Волині
У війні за незалежність України з російським агресором загинув житель села Новосілки Володимир-Волинської громади Микола Ткачук.

Про це повідомляє голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка у Фейсбук.

У 42-річного прикордонника, який багато років служив на заставі імені Івана Пархоменка, залишилось троє донечок, молодшій з яких всього 5 років, та дружина.

"Особисто знав загиблого Миколу ще з часів свого головування у Зарічанській сільраді. Як зараз пам’ятаю його на велосипеді у військовій формі з наплічником на спині. Він був чудовим сім’янином, сумлінним, працьовитим та активним чоловіком, який постійно брав участь у громадському житті села", - написав Ігор Пальонка.

Прощання з Героєм та панахида відбудеться завтра, 30 березня у соборі Різдва Христового. Початок об 11:00.

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Теги: Володимир-Волинська громада, Волинь, прикордонник, загибель, війна, Росія, Герой
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