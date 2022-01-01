Залишилося 3 донечки: у війні з Росією загинув прикордонник з Волині
Сьогодні, 15:35
У війні за незалежність України з російським агресором загинув житель села Новосілки Володимир-Волинської громади Микола Ткачук.
Про це повідомляє голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка у Фейсбук.
У 42-річного прикордонника, який багато років служив на заставі імені Івана Пархоменка, залишилось троє донечок, молодшій з яких всього 5 років, та дружина.
"Особисто знав загиблого Миколу ще з часів свого головування у Зарічанській сільраді. Як зараз пам’ятаю його на велосипеді у військовій формі з наплічником на спині. Він був чудовим сім’янином, сумлінним, працьовитим та активним чоловіком, який постійно брав участь у громадському житті села", - написав Ігор Пальонка.
Прощання з Героєм та панахида відбудеться завтра, 30 березня у соборі Різдва Христового. Початок об 11:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка у Фейсбук.
У 42-річного прикордонника, який багато років служив на заставі імені Івана Пархоменка, залишилось троє донечок, молодшій з яких всього 5 років, та дружина.
"Особисто знав загиблого Миколу ще з часів свого головування у Зарічанській сільраді. Як зараз пам’ятаю його на велосипеді у військовій формі з наплічником на спині. Він був чудовим сім’янином, сумлінним, працьовитим та активним чоловіком, який постійно брав участь у громадському житті села", - написав Ігор Пальонка.
Прощання з Героєм та панахида відбудеться завтра, 30 березня у соборі Різдва Христового. Початок об 11:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Шмигаль оцінює загальні збитки від війни в 1 трильйон доларів
Сьогодні, 14:22
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку на Львівській – ДТП. ФОТО
Сьогодні, 15:55
Залишилося 3 донечки: у війні з Росією загинув прикордонник з Волині
Сьогодні, 15:35
РФ пообіцяла, що окупанти кардинально знизять воєнну активність на двох напрямках в Україні
Сьогодні, 15:26
Білорусь розпочала нові навчання
Сьогодні, 15:01
Медіа