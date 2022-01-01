Залишилося 3 донечки: у війні з Росією загинув прикордонник з Волині

Микола Ткачук.



Про це Ігор Пальонка у Фейсбук.



У 42-річного прикордонника, який багато років служив на заставі імені Івана Пархоменка, залишилось троє донечок, молодшій з яких всього 5 років, та дружина.



"Особисто знав загиблого Миколу ще з часів свого головування у Зарічанській сільраді. Як зараз пам’ятаю його на велосипеді у військовій формі з наплічником на спині. Він був чудовим сім’янином, сумлінним, працьовитим та активним чоловіком, який постійно брав участь у громадському житті села", - написав Ігор Пальонка.



Прощання з Героєм та панахида відбудеться завтра, 30 березня у соборі Різдва Христового. Початок об 11:00.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні за незалежність України з російським агресором загинув житель села Новосілки Володимир-Волинської громадиПро це повідомляє голова Володимир-Волинської територіальної громадиу Фейсбук.У 42-річного прикордонника, який багато років служив на заставі імені Івана Пархоменка, залишилось троє донечок, молодшій з яких всього 5 років, та дружина."Особисто знав загиблого Миколу ще з часів свого головування у Зарічанській сільраді. Як зараз пам’ятаю його на велосипеді у військовій формі з наплічником на спині. Він був чудовим сім’янином, сумлінним, працьовитим та активним чоловіком, який постійно брав участь у громадському житті села", - написав Ігор Пальонка.Прощання з Героєм та панахида відбудеться завтра, 30 березня у соборі Різдва Христового. Початок об 11:00.

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