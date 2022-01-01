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Кількість загиблих після бомбардування Миколаївської ОВА збільшилась

Кількість загиблих після бомбардування Миколаївської ОВА збільшилась
Окупанти сьогодні, 29 березня, завдали ракетного удару по будівлі обласної адміністрації в Миколаєві. Кількість загиблих вже зросла до 9 людей.

Про це розповів начальник головного правління ДСНС у Миколаївській області Микола Панасенко в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

Постраждалі, на жаль, перебувають у важкому стані.

"Станом на 15:20 із завалів деблокували 9 загиблих", – повідомив Панасенко.

На щастя, вдалося врятувати та витягти 18 осіб. Їх вже передали бригадам швидкої та надають допомогу. Загалом постраждали 22 особи.

Усі вони отримали ушкодження різної важкості, однак є й люди у дуже тяжкому стані, зазначив очільник ДСНС.

За його словами, окупанти зруйнували з 9 по 1 поверх будівлі. Завали продовжують розбирати.

"Роботи продовжуватимуться беззупинно, доки не буде розуміння, що з-під завалів усіх не витягли", – наголосив він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що внаслідок бомбардування ОДА в Миколаєві загинули 7 осіб, 22 постраждали.

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Теги: Миколаїв, загиблі, Миколаївська ОВА
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