На Волині СБУ викрила російського диверсанта
Сьогодні, 16:58
Служба безпеки продовжує фіксувати воєнні злочини, вчинені РФ на території України, а також викривати російських агентів і диверсантів у різних регіонах, зокрема у Волинській області, і блокувати ворожу пропаганду.
Про це Служба безпеки України повідомила у Фейсбуці.
У Волинській області контррозвідка СБУ схопила російського диверсанта і вилучила в нього засоби ураження. Росіянин у 2014-2015 роках воював у складі бандформування «Восток» так званої «ДНР».
На початку березня він незаконно перетнув білорусько-український кордон, щоб «залягти на дно» на Волині. У планах рашистів було активізувати диверсанта у потрібний момент.
У Донецькій і Луганській областях СБУ зафіксувала і почала розслідувати насильне вивезення окупантами до РФ декількох десятків тисяч людей з Маріуполя та тимчасово окупованих територій Донбасу.
Рашисти в ультимативній формі та погрожуючи зброєю змушують українців сідати у автобуси, забирають документи та вивозять з України.
Служба безпеки документує всі наявні факти вчинення злочинів, збирається доказова база для міжнародних судів.
У Києві СБУ затримала агента ворожої спецслужби, який збирав інформацію про одну з нафтобаз на Київщині.
Незадовго до вторгнення чоловік працевлаштувався на цей об’єкт і почав збирати дані про заповнення ємностей паливом та її зв’язки з ЗСУ. Здобуту інформацію готувався передати спецслужбам РФ. Нафтобаза на сьогоднішній день не використовується.
У Дніпропетровській області СБУ провела спецоперацію і вивезла із тимчасово окупованої території Донеччини пропагандиста, який працював на російські спецслужби.
Чоловік за вказівками ФСБ створював вигідну картинку для так званих «Л/ДНР» та росЗМІ.
«Медійник» дав слідчим СБУ цінні покази, зокрема, як спецслужби РФ координують пропаганду, дають тематику та «сценарії» для сюжетів.
І остання його «режисерська» робота: картинка, що нібито українська армія обстрілює Донецьк, задля якої бойовики «ДНР» навмисно вдарили з артилерії у житлові квартали міста.
А «для справжності» пропагандистського сюжету ФСБ завчасно відправила в епіцентр обстрілу знімальну групу, яка нічого не підозрювала.
У Чернівецькій області спецпризначенці СБУ затримали зловмисників, які пропонували чоловікам призовного віку нелегально потрапити до країн ЄС. Українці, які бажали уникнути мобілізації, готові були заплатити за «послугу» $ 4500.
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Про це Служба безпеки України повідомила у Фейсбуці.
У Волинській області контррозвідка СБУ схопила російського диверсанта і вилучила в нього засоби ураження. Росіянин у 2014-2015 роках воював у складі бандформування «Восток» так званої «ДНР».
На початку березня він незаконно перетнув білорусько-український кордон, щоб «залягти на дно» на Волині. У планах рашистів було активізувати диверсанта у потрібний момент.
У Донецькій і Луганській областях СБУ зафіксувала і почала розслідувати насильне вивезення окупантами до РФ декількох десятків тисяч людей з Маріуполя та тимчасово окупованих територій Донбасу.
Рашисти в ультимативній формі та погрожуючи зброєю змушують українців сідати у автобуси, забирають документи та вивозять з України.
Служба безпеки документує всі наявні факти вчинення злочинів, збирається доказова база для міжнародних судів.
У Києві СБУ затримала агента ворожої спецслужби, який збирав інформацію про одну з нафтобаз на Київщині.
Незадовго до вторгнення чоловік працевлаштувався на цей об’єкт і почав збирати дані про заповнення ємностей паливом та її зв’язки з ЗСУ. Здобуту інформацію готувався передати спецслужбам РФ. Нафтобаза на сьогоднішній день не використовується.
У Дніпропетровській області СБУ провела спецоперацію і вивезла із тимчасово окупованої території Донеччини пропагандиста, який працював на російські спецслужби.
Чоловік за вказівками ФСБ створював вигідну картинку для так званих «Л/ДНР» та росЗМІ.
«Медійник» дав слідчим СБУ цінні покази, зокрема, як спецслужби РФ координують пропаганду, дають тематику та «сценарії» для сюжетів.
І остання його «режисерська» робота: картинка, що нібито українська армія обстрілює Донецьк, задля якої бойовики «ДНР» навмисно вдарили з артилерії у житлові квартали міста.
А «для справжності» пропагандистського сюжету ФСБ завчасно відправила в епіцентр обстрілу знімальну групу, яка нічого не підозрювала.
У Чернівецькій області спецпризначенці СБУ затримали зловмисників, які пропонували чоловікам призовного віку нелегально потрапити до країн ЄС. Українці, які бажали уникнути мобілізації, готові були заплатити за «послугу» $ 4500.
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