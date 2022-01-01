На Волині СБУ викрила російського диверсанта





Про це



У Волинській області контррозвідка СБУ схопила російського диверсанта і вилучила в нього засоби ураження. Росіянин у 2014-2015 роках воював у складі бандформування «Восток» так званої «ДНР».



На початку березня він незаконно перетнув білорусько-український кордон, щоб «залягти на дно» на Волині. У планах рашистів було активізувати диверсанта у потрібний момент.



У Донецькій і Луганській областях СБУ зафіксувала і почала розслідувати насильне вивезення окупантами до РФ декількох десятків тисяч людей з Маріуполя та тимчасово окупованих територій Донбасу.



Рашисти в ультимативній формі та погрожуючи зброєю змушують українців сідати у автобуси, забирають документи та вивозять з України.



Служба безпеки документує всі наявні факти вчинення злочинів, збирається доказова база для міжнародних судів.



У Києві СБУ затримала агента ворожої спецслужби, який збирав інформацію про одну з нафтобаз на Київщині.



Незадовго до вторгнення чоловік працевлаштувався на цей об’єкт і почав збирати дані про заповнення ємностей паливом та її зв’язки з ЗСУ. Здобуту інформацію готувався передати спецслужбам РФ. Нафтобаза на сьогоднішній день не використовується.



У Дніпропетровській області СБУ провела спецоперацію і вивезла із тимчасово окупованої території Донеччини пропагандиста, який працював на російські спецслужби.



Чоловік за вказівками ФСБ створював вигідну картинку для так званих «Л/ДНР» та росЗМІ.



«Медійник» дав слідчим СБУ цінні покази, зокрема, як спецслужби РФ координують пропаганду, дають тематику та «сценарії» для сюжетів.



І остання його «режисерська» робота: картинка, що нібито українська армія обстрілює Донецьк, задля якої бойовики «ДНР» навмисно вдарили з артилерії у житлові квартали міста.



А «для справжності» пропагандистського сюжету ФСБ завчасно відправила в епіцентр обстрілу знімальну групу, яка нічого не підозрювала.



У Чернівецькій області спецпризначенці СБУ затримали зловмисників, які пропонували чоловікам призовного віку нелегально потрапити до країн ЄС. Українці, які бажали уникнути мобілізації, готові були заплатити за «послугу» $ 4500.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки продовжує фіксувати воєнні злочини, вчинені РФ на території України, а також викривати російських агентів і диверсантів у різних регіонах, зокрема у Волинській області, і блокувати ворожу пропаганду.Про це Служба безпеки України повідомила у Фейсбуці.У Волинській області контррозвідка СБУ схопила російського диверсанта і вилучила в нього засоби ураження. Росіянин у 2014-2015 роках воював у складі бандформування «Восток» так званої «ДНР».На початку березня він незаконно перетнув білорусько-український кордон, щоб «залягти на дно» на Волині. У планах рашистів було активізувати диверсанта у потрібний момент.У Донецькій і Луганській областях СБУ зафіксувала і почала розслідувати насильне вивезення окупантами до РФ декількох десятків тисяч людей з Маріуполя та тимчасово окупованих територій Донбасу.Рашисти в ультимативній формі та погрожуючи зброєю змушують українців сідати у автобуси, забирають документи та вивозять з України.Служба безпеки документує всі наявні факти вчинення злочинів, збирається доказова база для міжнародних судів.У Києві СБУ затримала агента ворожої спецслужби, який збирав інформацію про одну з нафтобаз на Київщині.Незадовго до вторгнення чоловік працевлаштувався на цей об’єкт і почав збирати дані про заповнення ємностей паливом та її зв’язки з ЗСУ. Здобуту інформацію готувався передати спецслужбам РФ. Нафтобаза на сьогоднішній день не використовується.У Дніпропетровській області СБУ провела спецоперацію і вивезла із тимчасово окупованої території Донеччини пропагандиста, який працював на російські спецслужби.Чоловік за вказівками ФСБ створював вигідну картинку для так званих «Л/ДНР» та росЗМІ.«Медійник» дав слідчим СБУ цінні покази, зокрема, як спецслужби РФ координують пропаганду, дають тематику та «сценарії» для сюжетів.І остання його «режисерська» робота: картинка, що нібито українська армія обстрілює Донецьк, задля якої бойовики «ДНР» навмисно вдарили з артилерії у житлові квартали міста.А «для справжності» пропагандистського сюжету ФСБ завчасно відправила в епіцентр обстрілу знімальну групу, яка нічого не підозрювала.У Чернівецькій області спецпризначенці СБУ затримали зловмисників, які пропонували чоловікам призовного віку нелегально потрапити до країн ЄС. Українці, які бажали уникнути мобілізації, готові були заплатити за «послугу» $ 4500.

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