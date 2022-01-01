На Волині СБУ викрила російського диверсанта

На Волині СБУ викрила російського диверсанта
Служба безпеки продовжує фіксувати воєнні злочини, вчинені РФ на території України, а також викривати російських агентів і диверсантів у різних регіонах, зокрема у Волинській області, і блокувати ворожу пропаганду.

Про це Служба безпеки України повідомила у Фейсбуці.

У Волинській області контррозвідка СБУ схопила російського диверсанта і вилучила в нього засоби ураження. Росіянин у 2014-2015 роках воював у складі бандформування «Восток» так званої «ДНР».

На початку березня він незаконно перетнув білорусько-український кордон, щоб «залягти на дно» на Волині. У планах рашистів було активізувати диверсанта у потрібний момент.

У Донецькій і Луганській областях СБУ зафіксувала і почала розслідувати насильне вивезення окупантами до РФ декількох десятків тисяч людей з Маріуполя та тимчасово окупованих територій Донбасу.

Рашисти в ультимативній формі та погрожуючи зброєю змушують українців сідати у автобуси, забирають документи та вивозять з України.

Служба безпеки документує всі наявні факти вчинення злочинів, збирається доказова база для міжнародних судів.

У Києві СБУ затримала агента ворожої спецслужби, який збирав інформацію про одну з нафтобаз на Київщині.

Незадовго до вторгнення чоловік працевлаштувався на цей об’єкт і почав збирати дані про заповнення ємностей паливом та її зв’язки з ЗСУ. Здобуту інформацію готувався передати спецслужбам РФ. Нафтобаза на сьогоднішній день не використовується.

У Дніпропетровській області СБУ провела спецоперацію і вивезла із тимчасово окупованої території Донеччини пропагандиста, який працював на російські спецслужби.

Чоловік за вказівками ФСБ створював вигідну картинку для так званих «Л/ДНР» та росЗМІ.

«Медійник» дав слідчим СБУ цінні покази, зокрема, як спецслужби РФ координують пропаганду, дають тематику та «сценарії» для сюжетів.

І остання його «режисерська» робота: картинка, що нібито українська армія обстрілює Донецьк, задля якої бойовики «ДНР» навмисно вдарили з артилерії у житлові квартали міста.

А «для справжності» пропагандистського сюжету ФСБ завчасно відправила в епіцентр обстрілу знімальну групу, яка нічого не підозрювала.

У Чернівецькій області спецпризначенці СБУ затримали зловмисників, які пропонували чоловікам призовного віку нелегально потрапити до країн ЄС. Українці, які бажали уникнути мобілізації, готові були заплатити за «послугу» $ 4500.


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Теги: СБУ, Волинь, диверсант
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