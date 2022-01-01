На Рівненщині ліквідація пожежі на нафтобазі триває. ФОТО

На Рівненщині ліквідація пожежі на нафтобазі триває. ФОТО
На одній із нафтобаз на Рівненщині триває ліквідація пожежі, що сталася внаслідок ворожого ракетного удару.

Про це повідомили на сторінці МВС України у Фейсбуці.

"На місці працюють 67 вогнеборців та 17 од. техніки, а також 2 пожежних потяги", - йдеться в дописі

Зауважують, що радіаційний та хімічний фони в межах норми. Жертв та постраждалих, на щастя, немає.

Нагадаємо, 28 березня, близько 21:00 ворог завдав ракетного удару по нафтобазі на території Рівненщини.

На Рівненщині ліквідація пожежі на нафтобазі триває. ФОТО
На Рівненщині ліквідація пожежі на нафтобазі триває. ФОТО
На Рівненщині ліквідація пожежі на нафтобазі триває. ФОТО
На Рівненщині ліквідація пожежі на нафтобазі триває. ФОТО
На Рівненщині ліквідація пожежі на нафтобазі триває. ФОТО
На Рівненщині ліквідація пожежі на нафтобазі триває. ФОТО
На Рівненщині ліквідація пожежі на нафтобазі триває. ФОТО





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Теги: Нафтобаза, Рівненщина, пожежа
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