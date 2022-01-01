На Рівненщині ліквідація пожежі на нафтобазі триває. ФОТО
Сьогодні, 17:32
На одній із нафтобаз на Рівненщині триває ліквідація пожежі, що сталася внаслідок ворожого ракетного удару.
Про це повідомили на сторінці МВС України у Фейсбуці.
"На місці працюють 67 вогнеборців та 17 од. техніки, а також 2 пожежних потяги", - йдеться в дописі
Зауважують, що радіаційний та хімічний фони в межах норми. Жертв та постраждалих, на щастя, немає.
Нагадаємо, 28 березня, близько 21:00 ворог завдав ракетного удару по нафтобазі на території Рівненщини.
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Про це повідомили на сторінці МВС України у Фейсбуці.
"На місці працюють 67 вогнеборців та 17 од. техніки, а також 2 пожежних потяги", - йдеться в дописі
Зауважують, що радіаційний та хімічний фони в межах норми. Жертв та постраждалих, на щастя, немає.
Нагадаємо, 28 березня, близько 21:00 ворог завдав ракетного удару по нафтобазі на території Рівненщини.
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