Диверсант, якого затримали на Волині, планував потрапити у Львів та Тернопіль. ВІДЕО





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Бойовик воював на боці терористів проти ЗСУ поблизу Світлодарської дуги, м. Авдіївка, м. Ясинувата, м. Красний Лиман.



У березні 2022 року росіянин незаконно перетнув білорусько-український кордон та проник на територію Волині. За інформацією СБУ, бойовик планував потрапити у Львів та Тернопіль.



"Там диверсант мав “залягти на дно” та очікувати на подальші злочинні вказівки для проведення диверсійної діяльності на заході України. Для цього у нього з собою були необхідні засоби ураження та прикриття", - зауважують у СБУ.



Правоохоронці затримали диверсанта у прикордонному районі Волинської області.



Слідчі розпочали кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Зловмисник знаходитися під вартою.



Нагадаємо,











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