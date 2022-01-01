Диверсант, якого затримали на Волині, планував потрапити у Львів та Тернопіль. ВІДЕО

Диверсант, якого затримали на Волині, планував потрапити у Львів та Тернопіль. ВІДЕО
Правоохоронці затримали диверсанта у прикордонному районі Волинської області. Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Про це інформує СБ України у Волинській області У Фейсбуці.

Бойовик воював на боці терористів проти ЗСУ поблизу Світлодарської дуги, м. Авдіївка, м. Ясинувата, м. Красний Лиман.

У березні 2022 року росіянин незаконно перетнув білорусько-український кордон та проник на територію Волині. За інформацією СБУ, бойовик планував потрапити у Львів та Тернопіль.

"Там диверсант мав “залягти на дно” та очікувати на подальші злочинні вказівки для проведення диверсійної діяльності на заході України. Для цього у нього з собою були необхідні засоби ураження та прикриття", - зауважують у СБУ.

Правоохоронці затримали диверсанта у прикордонному районі Волинської області.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Зловмисник знаходитися під вартою.

Нагадаємо, на Волині СБУ викрила російського диверсанта, який у 2014-2015 роках воював у складі бандформування «Восток» так званої «ДНР».





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Теги: СБУ, Волинь, диверсант
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