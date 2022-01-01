На Волині 84-річний дідусь передав на потреби армії п'ять тисяч гривень

На Волині 84-річний дідусь передав на потреби армії п'ять тисяч гривень
На Волині 84-річний дідусь Сергій Вербицький приніс 5 тисяч гривень для солдатів. Гроші були акуратно загорнуті у шматочок газети.

Про це повідомила волонтерка Ольга Валянік в Інстаграмі.

Чоловік розповів, що гроші збирав потрошки, аби допомогти армії. Для дідуся важливо зробити свій внесок для перемоги.

На Волині 84-річний дідусь передав на потреби армії п'ять тисяч гривень


"Сергій Іванович, обіцяємо, що усі ваші гроші відправимо на потреби ЗСУ. Завдяки вашій турботі та доброму серцю ми ще на крок до перемоги", - написала волонтерка.

На Волині 84-річний дідусь передав на потреби армії п'ять тисяч гривень



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Теги: Добрі новини, волонтер, Сергій Вербицький
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