На Волині 84-річний дідусь передав на потреби армії п'ять тисяч гривень
Сьогодні, 18:50
На Волині 84-річний дідусь Сергій Вербицький приніс 5 тисяч гривень для солдатів. Гроші були акуратно загорнуті у шматочок газети.
Про це повідомила волонтерка Ольга Валянік в Інстаграмі.
Чоловік розповів, що гроші збирав потрошки, аби допомогти армії. Для дідуся важливо зробити свій внесок для перемоги.
"Сергій Іванович, обіцяємо, що усі ваші гроші відправимо на потреби ЗСУ. Завдяки вашій турботі та доброму серцю ми ще на крок до перемоги", - написала волонтерка.
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Про це повідомила волонтерка Ольга Валянік в Інстаграмі.
Чоловік розповів, що гроші збирав потрошки, аби допомогти армії. Для дідуся важливо зробити свій внесок для перемоги.
"Сергій Іванович, обіцяємо, що усі ваші гроші відправимо на потреби ЗСУ. Завдяки вашій турботі та доброму серцю ми ще на крок до перемоги", - написала волонтерка.
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