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Над Волинню сьогодні збили ракету

Над Волинню сьогодні збили ракету
День сьогодні минув в тривожному очікуванні. На щастя, дві тривалі повітряні тривоги на Волині завершились без наслідків.

Про це повідомив очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

Так, сьогодні у небі над Волинню сили ППО знищили ракету. Щоправда, за словами глави Волинської ОВА, наразі в області все спокійно, кордон цілий.

"Хочу вкотре наголосити волинянам та мешканцям області - не ігноруйте повітряні тривоги. До офіційного відбою залишайтесь в укриттях. Як бачимо, ворог поводиться неадекватно.

Після нищення стратегічних об’єктів, далеких від лінії боїв, маємо бути готовими до всього", - зауважив Погуляйко.

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Теги: Погуляйко, ракета, Волинь
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