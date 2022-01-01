Над Волинню сьогодні збили ракету

День сьогодні минув в тривожному очікуванні. На щастя, дві тривалі повітряні тривоги на Волині завершились без наслідків.Про це повідомив очільник Волинської обласної військової адміністраціїТак, сьогодні у небі над Волинню сили ППО знищили ракету. Щоправда, за словами глави Волинської ОВА, наразі в області все спокійно, кордон цілий."Хочу вкотре наголосити волинянам та мешканцям області - не ігноруйте повітряні тривоги. До офіційного відбою залишайтесь в укриттях. Як бачимо, ворог поводиться неадекватно.Після нищення стратегічних об’єктів, далеких від лінії боїв, маємо бути готовими до всього", - зауважив Погуляйко.