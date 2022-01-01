Над Волинню сьогодні збили ракету
Сьогодні, 19:04
День сьогодні минув в тривожному очікуванні. На щастя, дві тривалі повітряні тривоги на Волині завершились без наслідків.
Про це повідомив очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
Так, сьогодні у небі над Волинню сили ППО знищили ракету. Щоправда, за словами глави Волинської ОВА, наразі в області все спокійно, кордон цілий.
"Хочу вкотре наголосити волинянам та мешканцям області - не ігноруйте повітряні тривоги. До офіційного відбою залишайтесь в укриттях. Як бачимо, ворог поводиться неадекватно.
Після нищення стратегічних об’єктів, далеких від лінії боїв, маємо бути готовими до всього", - зауважив Погуляйко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
Так, сьогодні у небі над Волинню сили ППО знищили ракету. Щоправда, за словами глави Волинської ОВА, наразі в області все спокійно, кордон цілий.
"Хочу вкотре наголосити волинянам та мешканцям області - не ігноруйте повітряні тривоги. До офіційного відбою залишайтесь в укриттях. Як бачимо, ворог поводиться неадекватно.
Після нищення стратегічних об’єктів, далеких від лінії боїв, маємо бути готовими до всього", - зауважив Погуляйко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Переговори України та Росії завершилися: підсумки
Сьогодні, 14:47
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У війні з окупантами загинув 22-річний хлопець з Луцька
Сьогодні, 20:05
Над Волинню сьогодні збили ракету
Сьогодні, 19:04
Війна з Росією: яка ситуація в регіонах станом на 18:00
Сьогодні, 19:00
Медіа