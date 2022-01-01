Автор легендарної фрази про «русский военный корабль» повернувся з полону

Автор легендарної фрази про «русский военный корабль» прикордонникз острова Зміїний повернувся з полону до рідної Черкаської області.Про це повідомив глава Черкаської ОВАу Телеграмі.«Мав честь вітати на Батьківщині нашого без перебільшення легендарного військового. Роман брав участь в обороні острова Зміїний», — пише Табурець.Грибов також отримав нагороду за «За заслуги перед Черкащиною». Табурець подякував йому за твердість і незламність духу.«Хочу подякувати українському народу за цю підтримку. Ми її дуже відчуваємо. Нас це надихає. За нами сила. За нами правда. І ми переможемо. Слава Україні», — сказав Грибов після отримання нагороди.