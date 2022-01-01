Автор легендарної фрази про «русский военный корабль» повернувся з полону
Сьогодні, 19:42
Автор легендарної фрази про «русский военный корабль» прикордонник Роман Грибов з острова Зміїний повернувся з полону до рідної Черкаської області.
Про це повідомив глава Черкаської ОВА Ігор Табурець у Телеграмі.
«Мав честь вітати на Батьківщині нашого без перебільшення легендарного військового. Роман брав участь в обороні острова Зміїний», — пише Табурець.
Грибов також отримав нагороду за «За заслуги перед Черкащиною». Табурець подякував йому за твердість і незламність духу.
«Хочу подякувати українському народу за цю підтримку. Ми її дуже відчуваємо. Нас це надихає. За нами сила. За нами правда. І ми переможемо. Слава Україні», — сказав Грибов після отримання нагороди.
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Про це повідомив глава Черкаської ОВА Ігор Табурець у Телеграмі.
«Мав честь вітати на Батьківщині нашого без перебільшення легендарного військового. Роман брав участь в обороні острова Зміїний», — пише Табурець.
Грибов також отримав нагороду за «За заслуги перед Черкащиною». Табурець подякував йому за твердість і незламність духу.
«Хочу подякувати українському народу за цю підтримку. Ми її дуже відчуваємо. Нас це надихає. За нами сила. За нами правда. І ми переможемо. Слава Україні», — сказав Грибов після отримання нагороди.
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