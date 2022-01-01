Окупанти викрали і вивезли в Росію персонал і пацієнтів пологового будинку Маріуполя





Про це



За даними влади, наразі відомо вже про понад 20 тисяч маріупольців, яких проти їхньої волі вивезли на територію Росії.



У громадян України відбирають документи, що посвідчують особу, та відправляють у так звані фільтраційні табори, після чого перенаправляють у віддалені міста росії. «Принцип розподілу та причини вивезення людей до кінця залишаються невідомими», ㅡ зазначають у міськраді.



Раніше було відомо про депортацію персоналу та пацієнтів міської лікарні №1 Маріуполя. Там було приблизно 600 людей.



«Те, що сьогодні робить росія, порушує всі можливі міжнародні права людини. Це можна порівняти з діями фашистських військ за часів Другої світової війни. Але ми не залишимо жодного маріупольця, якого проти сили вивезли на територію росії», ㅡ заявили у раді.



Для повернення депортованих маріупольців розробляють спеціальний механізм і створюють базу насильно вивезених жителів міста.



28 березня міська влада Маріуполя повідомляла, що в облозі у місті перебувають 170 тисяч людей. Щонайменше 5 тисяч людей загинули, зокрема приблизно 210 дітей.



Як повідомляли у Головному управлінні розвідки Міноборони України, людей, яких рф незаконно депортує з окупованих територій, відправляють до економічно депресивних районів.



Як кінцевий пункт призначення називають низку північних областей, зокрема Сахалін. Українцям «пропонують» офіційне працевлаштування через центри зайнятості. Ті, хто погоджується, отримують документи, які забороняють виїзд із російських регіонів протягом двох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти насильно вивезли з пологового будинку №2 у Лівобережному районі Маріуполя понад 70 людей. Йдеться про медичний персонал та пацієнтів.Про це повідомляє Маріупольська міськрада.За даними влади, наразі відомо вже про понад 20 тисяч маріупольців, яких проти їхньої волі вивезли на територію Росії.У громадян України відбирають документи, що посвідчують особу, та відправляють у так звані фільтраційні табори, після чого перенаправляють у віддалені міста росії. «Принцип розподілу та причини вивезення людей до кінця залишаються невідомими», ㅡ зазначають у міськраді.Раніше було відомо про депортацію персоналу та пацієнтів міської лікарні №1 Маріуполя. Там було приблизно 600 людей.«Те, що сьогодні робить росія, порушує всі можливі міжнародні права людини. Це можна порівняти з діями фашистських військ за часів Другої світової війни. Але ми не залишимо жодного маріупольця, якого проти сили вивезли на територію росії», ㅡ заявили у раді.Для повернення депортованих маріупольців розробляють спеціальний механізм і створюють базу насильно вивезених жителів міста.28 березня міська влада Маріуполя повідомляла, що в облозі у місті перебувають 170 тисяч людей. Щонайменше 5 тисяч людей загинули, зокрема приблизно 210 дітей.Як повідомляли у Головному управлінні розвідки Міноборони України, людей, яких рф незаконно депортує з окупованих територій, відправляють до економічно депресивних районів.Як кінцевий пункт призначення називають низку північних областей, зокрема Сахалін. Українцям «пропонують» офіційне працевлаштування через центри зайнятості. Ті, хто погоджується, отримують документи, які забороняють виїзд із російських регіонів протягом двох років.

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