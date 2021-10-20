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На Волині зник чоловік

На Волині зник чоловік
На Волині правоохоронці розшукують жителя Ковеля Михайла Микитюка, 1978 року народження.

Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції.

Інформують, що чоловік після опівночі 28 березня 2022 року вийшов з дачного масиву "Дружба", що у Ковелі, та нині його місцезнаходження невідоме.

Був одягнений у темно-синю куртку з капюшоном, сірі спортивні штани, кросівки. При собі мав спортивний велосипед червоного кольору.

Тих, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження чоловіка, просять повідомити поліцію за телефонами: (03352)-5-32-84, 0953024445, 0500154272 або «102».

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Теги: Михайло Микитюк, розшук, Ковель
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