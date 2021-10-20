На Волині зник чоловік

На Волині правоохоронці розшукують жителя Ковеля, 1978 року народження.Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції.Інформують, що чоловік після опівночі 28 березня 2022 року вийшов з дачного масиву "Дружба", що у Ковелі, та нині його місцезнаходження невідоме.Був одягнений у темно-синю куртку з капюшоном, сірі спортивні штани, кросівки. При собі мав спортивний велосипед червоного кольору.Тих, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження чоловіка, просять повідомити поліцію за телефонами: (03352)-5-32-84, 0953024445, 0500154272 або «102».