На Волині зник чоловік
Сьогодні, 21:01
На Волині правоохоронці розшукують жителя Ковеля Михайла Микитюка, 1978 року народження.
Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції.
Інформують, що чоловік після опівночі 28 березня 2022 року вийшов з дачного масиву "Дружба", що у Ковелі, та нині його місцезнаходження невідоме.
Був одягнений у темно-синю куртку з капюшоном, сірі спортивні штани, кросівки. При собі мав спортивний велосипед червоного кольору.
Тих, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження чоловіка, просять повідомити поліцію за телефонами: (03352)-5-32-84, 0953024445, 0500154272 або «102».
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Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції.
Інформують, що чоловік після опівночі 28 березня 2022 року вийшов з дачного масиву "Дружба", що у Ковелі, та нині його місцезнаходження невідоме.
Був одягнений у темно-синю куртку з капюшоном, сірі спортивні штани, кросівки. При собі мав спортивний велосипед червоного кольору.
Тих, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження чоловіка, просять повідомити поліцію за телефонами: (03352)-5-32-84, 0953024445, 0500154272 або «102».
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