Як Ілон Маск і Сергій Іванович Україні допомагають, або Добрі новини від ВолиньPost за 29 березня

Вівторок, 29 березня

Добігає кінця тридцять четверта доба героїчного спротиву українського народу. Наші захисники продовжують боронити землю від рук російських загарбників і берегти небо від ворожих ракет.вже традиційно підготувало підбірку, аби нагадати про успіхи нашої армії і про тих неймовірних людей, які щодня роблять омріяну перемогу ближчою.Противника не просто зупинили на підступах до Кривого Рогу, а й відкинули на кілька десятків кілометрів! Зараз окупанти перебувають на відстані 40-60 кілометрів від міста.За місяць війни наші захисники втратили 74 танки. Проте замість них захопили вже щонайменше 117 танків ворога. Щоправда, окремі з цих танків одразу готові до бою, а інші ж потребують ремонту.Окрім того, на підприємствах "Укроборонпрому" ремонтують не лише захоплені танки чи бойові броньовані машини, але й потужнішу техніку. Зокрема реактивні системи залпового вогню "Смерч" та "Ураган", а також зенітно-ракетного комплексу "Оса".Шведська компанія SKF заявила про зупинку свого заводу в Росії. До слова, підшипники постачаються на заводи КАМАЗ та ГАЗ, а також є ключовими елементами для виробництва російських вагонів, зокрема тих, що перевозять ворожу техніку до українського кордону.Цю націю точно не здолати! 7-річна школярка віддала всі гроші зі своєї скарбнички волонтерам, щоб ті купили бронежилет для українського бійця. Дівчинка кілька років складала на телефон. Але коли почалася війна, без вагань пожертвувала своєю мрією, аби зберегти принаймні одне життя.Мінус один ворожий дрон. Бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади збили новітній російський безпілотник «Орлан-10», який коригував вогонь артилерії.І трохи доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.03 орієнтовно склали:особового складу - близько 17200 осіб,танків - 597 од,бойових броньованих машин - 1710 од,артилерійських систем - 303 од,РСЗВ - 96 од,засоби ППО - 54 од,літаків - 127 од,гелікоптерів - 129 од,автомобільної техніки - 1178 од,кораблі /катери - 7 од,цистерн з ПММ - 73,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 71.спеціальної техніки - 21.пускових установоу ОТРК/ТРК - 4.Важливі об’єкти критичної інфраструктури Волинської області вже отримали новенькі комплекси супутникового інтернету StarLink. Відтепер у разі перебоїв чи відсутності інтернету від традиційної мережі, система від компанії SpaceXзабезпечить Волинь необхідним зв’язком.Надто зворушлива історія. На Волині 84-річний дідусьприніс 5 тисяч гривень для солдатів. Гроші були акуратно загорнуті у шматочок газети зі словами "Ми переможемо".І ще одна чудова новина! Прикордонникз острова Зміїний нарешті повернувся з полону до рідної Черкаської області та отримав нагороду за «За заслуги перед Черкащиною».