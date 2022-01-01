Як Ілон Маск і Сергій Іванович Україні допомагають, або Добрі новини від ВолиньPost за 29 березня
Сьогодні, 21:50
Добігає кінця тридцять четверта доба героїчного спротиву українського народу. Наші захисники продовжують боронити землю від рук російських загарбників і берегти небо від ворожих ракет.
Інформаційне агентство ВолиньPost вже традиційно підготувало підбірку добрих новин, аби нагадати про успіхи нашої армії і про тих неймовірних людей, які щодня роблять омріяну перемогу ближчою.
Вівторок, 29 березня
ЗСУ звільнили кілька населених пунктів Херсонщини і відкинули окупантів від Кривого Рогу
Противника не просто зупинили на підступах до Кривого Рогу, а й відкинули на кілька десятків кілометрів! Зараз окупанти перебувають на відстані 40-60 кілометрів від міста.
«Укроборонпром» ремонтує російські танки, щоб використати їх проти окупантів
За місяць війни наші захисники втратили 74 танки. Проте замість них захопили вже щонайменше 117 танків ворога. Щоправда, окремі з цих танків одразу готові до бою, а інші ж потребують ремонту.
Окрім того, на підприємствах "Укроборонпрому" ремонтують не лише захоплені танки чи бойові броньовані машини, але й потужнішу техніку. Зокрема реактивні системи залпового вогню "Смерч" та "Ураган", а також зенітно-ракетного комплексу "Оса".
Найбільший у світі виробник підшипників зупинив свій завод у РФ
Шведська компанія SKF заявила про зупинку свого заводу в Росії. До слова, підшипники постачаються на заводи КАМАЗ та ГАЗ, а також є ключовими елементами для виробництва російських вагонів, зокрема тих, що перевозять ворожу техніку до українського кордону.
Аби війна закінчилася швидше: першокласниця віддала всі свої гроші на бронежилет для українського воїна
Цю націю точно не здолати! 7-річна школярка віддала всі гроші зі своєї скарбнички волонтерам, щоб ті купили бронежилет для українського бійця. Дівчинка кілька років складала на телефон. Але коли почалася війна, без вагань пожертвувала своєю мрією, аби зберегти принаймні одне життя.
Українські військові збили новітній російський безпілотник, який коригував вогонь артилерії
Мінус один ворожий дрон. Бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади збили новітній російський безпілотник «Орлан-10», який коригував вогонь артилерії.
Ліквідували 17200 окупантів: яких ще втрат зазнала Росія
І трохи доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 17200 осіб,
танків - 597 од,
бойових броньованих машин - 1710 од,
артилерійських систем - 303 од,
РСЗВ - 96 од,
засоби ППО - 54 од,
літаків - 127 од,
гелікоптерів - 129 од,
автомобільної техніки - 1178 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ - 73,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 71.
спеціальної техніки - 21.
пускових установоу ОТРК/ТРК - 4.
На Волині буде супутниковий Інтернет від Ілона Маска Starlink
Важливі об’єкти критичної інфраструктури Волинської області вже отримали новенькі комплекси супутникового інтернету StarLink. Відтепер у разі перебоїв чи відсутності інтернету від традиційної мережі, система від компанії SpaceX Ілона Маска забезпечить Волинь необхідним зв’язком.
На Волині 84-річний дідусь передав на потреби армії п'ять тисяч гривень
Надто зворушлива історія. На Волині 84-річний дідусь Сергій Вербицький приніс 5 тисяч гривень для солдатів. Гроші були акуратно загорнуті у шматочок газети зі словами "Ми переможемо".
Автор легендарної фрази про «русский военный корабль» повернувся з полону
І ще одна чудова новина! Прикордонник Роман Грибов з острова Зміїний нарешті повернувся з полону до рідної Черкаської області та отримав нагороду за «За заслуги перед Черкащиною».
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
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Інформаційне агентство ВолиньPost вже традиційно підготувало підбірку добрих новин, аби нагадати про успіхи нашої армії і про тих неймовірних людей, які щодня роблять омріяну перемогу ближчою.
Вівторок, 29 березня
ЗСУ звільнили кілька населених пунктів Херсонщини і відкинули окупантів від Кривого Рогу
Противника не просто зупинили на підступах до Кривого Рогу, а й відкинули на кілька десятків кілометрів! Зараз окупанти перебувають на відстані 40-60 кілометрів від міста.
«Укроборонпром» ремонтує російські танки, щоб використати їх проти окупантів
За місяць війни наші захисники втратили 74 танки. Проте замість них захопили вже щонайменше 117 танків ворога. Щоправда, окремі з цих танків одразу готові до бою, а інші ж потребують ремонту.
Окрім того, на підприємствах "Укроборонпрому" ремонтують не лише захоплені танки чи бойові броньовані машини, але й потужнішу техніку. Зокрема реактивні системи залпового вогню "Смерч" та "Ураган", а також зенітно-ракетного комплексу "Оса".
Найбільший у світі виробник підшипників зупинив свій завод у РФ
Шведська компанія SKF заявила про зупинку свого заводу в Росії. До слова, підшипники постачаються на заводи КАМАЗ та ГАЗ, а також є ключовими елементами для виробництва російських вагонів, зокрема тих, що перевозять ворожу техніку до українського кордону.
Аби війна закінчилася швидше: першокласниця віддала всі свої гроші на бронежилет для українського воїна
Цю націю точно не здолати! 7-річна школярка віддала всі гроші зі своєї скарбнички волонтерам, щоб ті купили бронежилет для українського бійця. Дівчинка кілька років складала на телефон. Але коли почалася війна, без вагань пожертвувала своєю мрією, аби зберегти принаймні одне життя.
Українські військові збили новітній російський безпілотник, який коригував вогонь артилерії
Мінус один ворожий дрон. Бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади збили новітній російський безпілотник «Орлан-10», який коригував вогонь артилерії.
Ліквідували 17200 окупантів: яких ще втрат зазнала Росія
І трохи доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 17200 осіб,
танків - 597 од,
бойових броньованих машин - 1710 од,
артилерійських систем - 303 од,
РСЗВ - 96 од,
засоби ППО - 54 од,
літаків - 127 од,
гелікоптерів - 129 од,
автомобільної техніки - 1178 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ - 73,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 71.
спеціальної техніки - 21.
пускових установоу ОТРК/ТРК - 4.
На Волині буде супутниковий Інтернет від Ілона Маска Starlink
Важливі об’єкти критичної інфраструктури Волинської області вже отримали новенькі комплекси супутникового інтернету StarLink. Відтепер у разі перебоїв чи відсутності інтернету від традиційної мережі, система від компанії SpaceX Ілона Маска забезпечить Волинь необхідним зв’язком.
На Волині 84-річний дідусь передав на потреби армії п'ять тисяч гривень
Надто зворушлива історія. На Волині 84-річний дідусь Сергій Вербицький приніс 5 тисяч гривень для солдатів. Гроші були акуратно загорнуті у шматочок газети зі словами "Ми переможемо".
Автор легендарної фрази про «русский военный корабль» повернувся з полону
І ще одна чудова новина! Прикордонник Роман Грибов з острова Зміїний нарешті повернувся з полону до рідної Черкаської області та отримав нагороду за «За заслуги перед Черкащиною».
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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