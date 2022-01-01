Аби війна закінчилася швидше: першокласниця віддала всі свої гроші на бронежилет для українського воїна





Про це йдеться в сюжеті



7-річна Варя Хлевницька передає українському воїну бронежилет, придбаний за зібрані нею ж гроші. Військовий розчулено дякує.



Кілька років Варя гривня до гривні відкладала гроші на омріяний айфон. І вже майже зібрала потрібну суму, як почалася війна. Дівчинка розбила свою скарбничку аби допомогти армії.



"Просто вирішила віддати, щоб скоріше війна закінчилася та допомогти солдатам", — зазначає вона.



Вмісту скарбнички на бронежилет не вистачило. Аби зібрати решту суми, Варя продавала живі квіти. Охочих їх купити було набагато більше, ніж букетів. Тож дівчинка почала малювати квіткові композиції, а гроші передавати волонтерам.



Історія школярки, яка віддала свою скарбничку на допомогу армії розчулила волонтерів. Вони до війни якраз займалися продажем гаджетів і мали дещо на складі, тож вирішили здійснити дитячу мрію і подарували маленкій блогодійниці айфон.



Першокласниця і її мама тим часом планують і далі волонтерити, бо українці у соцмережах гуртуються і перераховують гроші для Варі – на бронежилети.

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