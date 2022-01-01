Збита над Києвом ракета влучила в будинок експрем'єра Фокіна
Сьогодні, 05:50
У ніч з 27 на 28 березня українською системою ППО над Києвом було збито ракету російських окупантів. Уламки влучили в низку приватних будинків, один з яких належить першому прем'єр-міністру України (1990-1992) Вітольду Фокіну.
Про це пише "Радіо Свобода", посилаючись на коментар самого Фокіна.
А про пожежу в одному з будинків внаслідок падіння уламків раніше повідомили в ДСНС.
"Так, постраждав мій будинок. Це прикро ще й тому, що я зараз у Молдові в гостях у свого друга. І збирався їхати додому, а виявилося, що немає куди їхати, бо розтрощило вікна, двері. Тому поки що умовно плівкою не покриють, повернутися не можу", – сказав Фокін.
При цьому він уточнив, що пошкодження незначні і будинок можна відбудувати. На ремонтні роботи потрібно приблизно тиждень часу.
"Все це не можна порівнювати з тим, що робиться зараз з нашими іншими містами. Маріуполь – це місто моєї мами. І коли я дивлюся на це, то стримати сльози неможливо", – додав колишній прем'єр.
Через падіння уламків ракети було пошкоджено декілька автомобілів та будинків: у них повибивало шибки та посікло фасади. Обійшлося без людських жертв, проте були поранені домашні тварини.
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Про це пише "Радіо Свобода", посилаючись на коментар самого Фокіна.
А про пожежу в одному з будинків внаслідок падіння уламків раніше повідомили в ДСНС.
"Так, постраждав мій будинок. Це прикро ще й тому, що я зараз у Молдові в гостях у свого друга. І збирався їхати додому, а виявилося, що немає куди їхати, бо розтрощило вікна, двері. Тому поки що умовно плівкою не покриють, повернутися не можу", – сказав Фокін.
При цьому він уточнив, що пошкодження незначні і будинок можна відбудувати. На ремонтні роботи потрібно приблизно тиждень часу.
"Все це не можна порівнювати з тим, що робиться зараз з нашими іншими містами. Маріуполь – це місто моєї мами. І коли я дивлюся на це, то стримати сльози неможливо", – додав колишній прем'єр.
Через падіння уламків ракети було пошкоджено декілька автомобілів та будинків: у них повибивало шибки та посікло фасади. Обійшлося без людських жертв, проте були поранені домашні тварини.
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