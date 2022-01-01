Українська делегація прибула до Стамбула для переговорів із Росією





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Українську делегацію очолюють міністр оборони Олексій Резніков та радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.



Протягом двох тижнів це перші переговори віч-на-віч. ЗМІ пишуть, що в них відчувається поспіх. Річ у тім, що Україна домагається припинення вогню, Росія ж війну не припиняє.



Зустріч розпочнеться о 10:00. Її допоміг організувати президент Туреччини Реджеп Ердоган.



Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував українські вимоги Стамбулі. Він наголосив, що ми не торгуємо людьми, землею чи суверенітетом.



Мінімальна програма — це гуманітарні питання, а програма-максимальна — досягнення домовленості про припинення вогню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Представники України прибули до Стамбула для переговорів із Росією. Делегація держави-агресорки вже теж на місці.Про це інформує BBC , передає 24 канал Українську делегацію очолюють міністр оборонита радник голови Офісу ПрезидентаПротягом двох тижнів це перші переговори віч-на-віч. ЗМІ пишуть, що в них відчувається поспіх. Річ у тім, що Україна домагається припинення вогню, Росія ж війну не припиняє.Зустріч розпочнеться о 10:00. Її допоміг організувати президент ТуреччиниМіністр закордонних справпрокоментував українські вимоги Стамбулі. Він наголосив, що ми не торгуємо людьми, землею чи суверенітетом.Мінімальна програма — це гуманітарні питання, а програма-максимальна — досягнення домовленості про припинення вогню.

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