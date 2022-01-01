 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росіяни вдарили ракетами поблизу Нікополя на Дніпропетровщині

Росіяни вдарили ракетами поблизу Нікополя на Дніпропетровщині
У Дніпропетровській області росіяни вдарили ракетами по об'єкту під Нікополем.

Про це повідомляє голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Відбулась ракетна атака об'єкту біля міста Нікополь. Без жертв. Інформації щодо загрози місту наразі не має. Залишайтесь в укриттях до закінчення сигналу повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Ліквідували 17200 окупантів: яких ще втрат зазнала Росія
Сьогодні, 09:17
Українські військові збили новітній російський безпілотник, який коригував вогонь артилерії
Сьогодні, 09:03
У Путіна назвали умову, за якої застосують ядерну зброю
Сьогодні, 08:22
На Рівненщині – знову вибухи: що сталося. ОФІЦІЙНО
28 березень, 21:20
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ліквідували 17200 окупантів: яких ще втрат зазнала Росія
Сьогодні, 09:17
Українські військові збили новітній російський безпілотник, який коригував вогонь артилерії
Сьогодні, 09:03
Росіяни вдарили ракетами поблизу Нікополя на Дніпропетровщині
Сьогодні, 08:45
У Путіна назвали умову, за якої застосують ядерну зброю
Сьогодні, 08:22
Українська делегація прибула до Стамбула для переговорів із Росією
Сьогодні, 07:52
Схожі новини
Ліквідували 17200 окупантів: яких ще втрат зазнала Росія Ліквідували 17200 окупантів: яких ще втрат зазнала Росія
Сьогодні, 09:17
Українські військові збили новітній російський безпілотник, який коригував вогонь артилерії Українські військові збили новітній російський безпілотник, який коригував вогонь артилерії
Сьогодні, 09:03
У Путіна назвали умову, за якої застосують ядерну зброю У Путіна назвали умову, за якої застосують ядерну зброю
Сьогодні, 08:22
ЗСУ звільнили кілька населених пунктів Херсонщини і відкинули окупантів від Кривого Рогу ЗСУ звільнили кілька населених пунктів Херсонщини і відкинули окупантів від Кривого Рогу
Сьогодні, 01:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські пожежники отримали нові авто від німців. ВІДЕО
Сьогодні, 09:39
 0
Ліквідували 17200 окупантів: яких ще втрат зазнала Росія
Сьогодні, 09:17
 0
Українські військові збили новітній російський безпілотник, який коригував вогонь артилерії
Сьогодні, 09:03
 0
Росіяни вдарили ракетами поблизу Нікополя на Дніпропетровщині
Сьогодні, 08:45
 0
У Путіна назвали умову, за якої застосують ядерну зброю
Сьогодні, 08:22
 0
Медіа
відео
1/8