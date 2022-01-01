Росіяни вдарили ракетами поблизу Нікополя на Дніпропетровщині
Сьогодні, 08:45
У Дніпропетровській області росіяни вдарили ракетами по об'єкту під Нікополем.
Про це повідомляє голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
"Відбулась ракетна атака об'єкту біля міста Нікополь. Без жертв. Інформації щодо загрози місту наразі не має. Залишайтесь в укриттях до закінчення сигналу повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
"Відбулась ракетна атака об'єкту біля міста Нікополь. Без жертв. Інформації щодо загрози місту наразі не має. Залишайтесь в укриттях до закінчення сигналу повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Рівненщині – знову вибухи: що сталося. ОФІЦІЙНО
28 березень, 21:20
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Українські військові збили новітній російський безпілотник, який коригував вогонь артилерії
Сьогодні, 09:03
Росіяни вдарили ракетами поблизу Нікополя на Дніпропетровщині
Сьогодні, 08:45
Медіа