Росіяни вдарили ракетами поблизу Нікополя на Дніпропетровщині





Про це Євген Євтушенко.



"Відбулась ракетна атака об'єкту біля міста Нікополь. Без жертв. Інформації щодо загрози місту наразі не має. Залишайтесь в укриттях до закінчення сигналу повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Дніпропетровській області росіяни вдарили ракетами по об'єкту під Нікополем.Про це повідомляє голова Нікопольської РВА"Відбулась ракетна атака об'єкту біля міста Нікополь. Без жертв. Інформації щодо загрози місту наразі не має. Залишайтесь в укриттях до закінчення сигналу повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

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