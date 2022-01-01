 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Українські військові збили новітній російський безпілотник, який коригував вогонь артилерії

Українські військові збили новітній російський безпілотник, який коригував вогонь артилерії
Штурмовики «Закарпатського легіону» збили новітній російський дрон.

Про це повідомляється на сторінці бригади у фейсбуці.

Бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади збили новітній російський безпілотник «Орлан-10», який коригував вогонь артилерії. За його допомогою ворог обстрілював не тільки позиції наших військових, а й мирні села за лінією фронту.

Безпілотник оснащений відеокамерами з кутом огляду 360 градусів і може підніматися на висоту до 5 км, а в автономному режимі відлітати від пульту управління аж до 600 км. Його вага 14 кг, запуск здійснюється зі спеціальної катапульти. За допомогою цього дороговартісного апарату росіяни не тільки коригують артилерійський вогонь, але проводять радіорозвідку й глушать мобільний зв'язок. Він літає зі швидкістю до 15 км і може перебувати в повітрі до 18 годин.
Українські військові збили новітній російський безпілотник, який коригував вогонь артилерії

"Цей конкретний «Орлан-10» своє відлітав – зумів долетіти тільки до позицій 128 бригади, а далі «раптово впав і розбився»", - зазначають військові.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Ліквідували 17200 окупантів: яких ще втрат зазнала Росія
Сьогодні, 09:17
Росіяни вдарили ракетами поблизу Нікополя на Дніпропетровщині
Сьогодні, 08:45
У Путіна назвали умову, за якої застосують ядерну зброю
Сьогодні, 08:22
На Рівненщині – знову вибухи: що сталося. ОФІЦІЙНО
28 березень, 21:20
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські пожежники отримали нові авто від німців. ВІДЕО
Сьогодні, 09:39
Ліквідували 17200 окупантів: яких ще втрат зазнала Росія
Сьогодні, 09:17
Українські військові збили новітній російський безпілотник, який коригував вогонь артилерії
Сьогодні, 09:03
Росіяни вдарили ракетами поблизу Нікополя на Дніпропетровщині
Сьогодні, 08:45
У Путіна назвали умову, за якої застосують ядерну зброю
Сьогодні, 08:22
Схожі новини
Ліквідували 17200 окупантів: яких ще втрат зазнала Росія Ліквідували 17200 окупантів: яких ще втрат зазнала Росія
Сьогодні, 09:17
Росіяни вдарили ракетами поблизу Нікополя на Дніпропетровщині Росіяни вдарили ракетами поблизу Нікополя на Дніпропетровщині
Сьогодні, 08:45
У Путіна назвали умову, за якої застосують ядерну зброю У Путіна назвали умову, за якої застосують ядерну зброю
Сьогодні, 08:22
ЗСУ звільнили кілька населених пунктів Херсонщини і відкинули окупантів від Кривого Рогу ЗСУ звільнили кілька населених пунктів Херсонщини і відкинули окупантів від Кривого Рогу
Сьогодні, 01:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські пожежники отримали нові авто від німців. ВІДЕО
Сьогодні, 09:39
 0
Ліквідували 17200 окупантів: яких ще втрат зазнала Росія
Сьогодні, 09:17
 0
Українські військові збили новітній російський безпілотник, який коригував вогонь артилерії
Сьогодні, 09:03
 0
Росіяни вдарили ракетами поблизу Нікополя на Дніпропетровщині
Сьогодні, 08:45
 0
У Путіна назвали умову, за якої застосують ядерну зброю
Сьогодні, 08:22
 0
Медіа
відео
1/8