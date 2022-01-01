Українські військові збили новітній російський безпілотник, який коригував вогонь артилерії





Про це повідомляється на сторінці бригади у



Бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади збили новітній російський безпілотник «Орлан-10», який коригував вогонь артилерії. За його допомогою ворог обстрілював не тільки позиції наших військових, а й мирні села за лінією фронту.



Безпілотник оснащений відеокамерами з кутом огляду 360 градусів і може підніматися на висоту до 5 км, а в автономному режимі відлітати від пульту управління аж до 600 км. Його вага 14 кг, запуск здійснюється зі спеціальної катапульти. За допомогою цього дороговартісного апарату росіяни не тільки коригують артилерійський вогонь, але проводять радіорозвідку й глушать мобільний зв'язок. Він літає зі швидкістю до 15 км і може перебувати в повітрі до 18 годин.



"Цей конкретний «Орлан-10» своє відлітав – зумів долетіти тільки до позицій 128 бригади, а далі «раптово впав і розбився»", - зазначають військові.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Штурмовики «Закарпатського легіону» збили новітній російський дрон.Про це повідомляється на сторінці бригади у фейсбуці Бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади збили новітній російський безпілотник «Орлан-10», який коригував вогонь артилерії. За його допомогою ворог обстрілював не тільки позиції наших військових, а й мирні села за лінією фронту.Безпілотник оснащений відеокамерами з кутом огляду 360 градусів і може підніматися на висоту до 5 км, а в автономному режимі відлітати від пульту управління аж до 600 км. Його вага 14 кг, запуск здійснюється зі спеціальної катапульти. За допомогою цього дороговартісного апарату росіяни не тільки коригують артилерійський вогонь, але проводять радіорозвідку й глушать мобільний зв'язок. Він літає зі швидкістю до 15 км і може перебувати в повітрі до 18 годин."Цей конкретний «Орлан-10» своє відлітав – зумів долетіти тільки до позицій 128 бригади, а далі «раптово впав і розбився»", - зазначають військові.

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