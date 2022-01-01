Волинські пожежники отримали нові авто від німців. ВІДЕО





Що це за автомобілі, чим вони оснащені – у сюжеті



Транспорт надіслали партнери з Німеччини. Один із автомобілів обладнаний автоцистерною та усім необхідним для пожежно-рятувальних робіт.



«Дуже легкий в обслуговуванні та використанні, як для забору води, так і для подачі… В цьому автомобілі є запас 1,7 тонни води і 0,2 тонни піноутворювача», – кажуть рятувальники.



Інший має мобільні автопомпи і може використовуватися у місцевості, де є пожежний гідрант чи водойми поблизу.



«Для того, щоб використовувати його при гасінні пожеж, буде використовуватись мотопомпа, яка є в задній частині автомобіля. Також є пожежний насос, який працює на забір і на подачу води… Є прилад, який може витягувати із задимленого середовища дим і створювати належні умови для гасіння пожежі», – розповідає Володимир Войтанік.



Тобто цей автомобіль стане в нагоді і при можливих повенях чи будь-яких підтопленнях. Ще однією перевагою нової автівки є просторий салон. Позаду кабіни водія, де є 3 місця, може їхати додатково семеро людей.



Також для рятувальників надіслали нові костюми. Один із комплектів демонструє пожежник Роман Гочачко і нагадує, що кожен з них має лиш 40 секунд, аби в разі виклику зібратися і бути вже в автівці.



Окрім того, у рятувальників нині посилений режим несення служби. Щодня екіпажі проводять відпрацювання, аби відточувати свої навики.



Незважаючи, що на Волині наразі ситуація спокійна, роботи, кажуть рятувальники, вистачає, адже ніяк не вгамуються палії. Найбільше виїздять нині саме гасити сухостій. Тож закликають усіх жителів області бути відповідальними та обачно поводитися з вогнем.



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