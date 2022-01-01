Пожежу на нафтобазі у Луцьку гасили півтори доби
Сьогодні, 10:11
Пожежу на луцькій нафтобазі після ракетних обстрілів окупантів вдалось ліквідувати сьогодні зранку.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
"Пожежа, що сталася вчора на одному з промислових підприємств для зберігання пального у Луцьку внаслідок обстрілу, ліквідована о 6:00 29 березня", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Луцьку почули гучний вибух приблизно о 22:00 27 березня.
Згодом стало відомо, що це ракетні удари по нафтобазі.
Нафтобаза у Луцьку серйозно постраждала від ракетних обстрілів окупантів. Ліквідація пожежі тривала півтора доби.
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
"Пожежа, що сталася вчора на одному з промислових підприємств для зберігання пального у Луцьку внаслідок обстрілу, ліквідована о 6:00 29 березня", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Луцьку почули гучний вибух приблизно о 22:00 27 березня.
Згодом стало відомо, що це ракетні удари по нафтобазі.
Нафтобаза у Луцьку серйозно постраждала від ракетних обстрілів окупантів. Ліквідація пожежі тривала півтора доби.
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