 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Пожежу на нафтобазі у Луцьку гасили півтори доби

Пожежу на нафтобазі у Луцьку гасили півтори доби
Пожежу на луцькій нафтобазі після ракетних обстрілів окупантів вдалось ліквідувати сьогодні зранку.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.

"Пожежа, що сталася вчора на одному з промислових підприємств для зберігання пального у Луцьку внаслідок обстрілу, ліквідована о 6:00 29 березня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Луцьку почули гучний вибух приблизно о 22:00 27 березня.

Згодом стало відомо, що це ракетні удари по нафтобазі.

Нафтобаза у Луцьку серйозно постраждала від ракетних обстрілів окупантів. Ліквідація пожежі тривала півтора доби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Луцьк, нафтобаза
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Російські війська влучили у Миколаєві в будівлю ОДА. ФОТО
Сьогодні, 11:02
На Волині троє чоловіків намагались перетнути кордон з фальшивими документами
Сьогодні, 10:51
З Криму на Миколаїв вилетіли російські винищувачі
Сьогодні, 10:33
У бою з російськими окупантами на Миколаївщині загинув волинянин
Сьогодні, 09:55
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині троє чоловіків намагались перетнути кордон з фальшивими документами
Сьогодні, 10:51
З Криму на Миколаїв вилетіли російські винищувачі
Сьогодні, 10:33
Пожежу на нафтобазі у Луцьку гасили півтори доби
Сьогодні, 10:11
У бою з російськими окупантами на Миколаївщині загинув волинянин
Сьогодні, 09:55
Волинські пожежники отримали нові авто від німців. ВІДЕО
Сьогодні, 09:39
Схожі новини
Ліквідація пожежі на нафтобазі у Луцьку триває: рятувальники показали моторошні кадри. ФОТО Ліквідація пожежі на нафтобазі у Луцьку триває: рятувальники показали моторошні кадри. ФОТО
28 березень, 19:09
Лучани власноруч облаштували бомбосховище у будинку Лучани власноруч облаштували бомбосховище у будинку
28 березень, 18:37
Валютний ринок під час війни: за скільки можна купити долар у Луцьку. ВІДЕО Валютний ринок під час війни: за скільки можна купити долар у Луцьку. ВІДЕО
28 березень, 16:26
Модельєр зі світовим ім'ям нині шиє тактичні рукавиці у Луцьку Модельєр зі світовим ім'ям нині шиє тактичні рукавиці у Луцьку
27 березень, 12:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російські війська влучили у Миколаєві в будівлю ОДА. ФОТО
Сьогодні, 11:02
 0
На Волині троє чоловіків намагались перетнути кордон з фальшивими документами
Сьогодні, 10:51
 0
З Криму на Миколаїв вилетіли російські винищувачі
Сьогодні, 10:33
 0
Пожежу на нафтобазі у Луцьку гасили півтори доби
Сьогодні, 10:11
 0
У бою з російськими окупантами на Миколаївщині загинув волинянин
Сьогодні, 09:55
 0
Медіа
відео
1/8