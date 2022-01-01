Пожежу на нафтобазі у Луцьку гасили півтори доби





Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.



"Пожежа, що сталася вчора на одному з промислових підприємств для зберігання пального у Луцьку внаслідок обстрілу, ліквідована о 6:00 29 березня", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що



Згодом стало відомо, що це



Нафтобаза у Луцьку серйозно постраждала від ракетних обстрілів окупантів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пожежу на луцькій нафтобазі після ракетних обстрілів окупантів вдалось ліквідувати сьогодні зранку.Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області."Пожежа, що сталася вчора на одному з промислових підприємств для зберігання пального у Луцьку внаслідок обстрілу, ліквідована о 6:00 29 березня", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що у Луцьку почули гучний вибух приблизно о 22:00 27 березня.Згодом стало відомо, що це ракетні удари по нафтобазі Нафтобаза у Луцьку серйозно постраждала від ракетних обстрілів окупантів. Ліквідація пожежі тривала півтора доби.

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