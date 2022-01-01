З Криму на Миколаїв вилетіли російські винищувачі





Про це



"З Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація. Кількість невідома. Будуть працювати на дуже малих висотах. Всі в укриття!", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Миколаївщину летять ворожі літаки, очікується атака, мешканців закликають сховатись в укриття.Про це повідомив голова Миколаїської ОДА Віталій Кім."З Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація. Кількість невідома. Будуть працювати на дуже малих висотах. Всі в укриття!", - йдеться в повідомленні.

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