З Криму на Миколаїв вилетіли російські винищувачі
Сьогодні, 10:33
На Миколаївщину летять ворожі літаки, очікується атака, мешканців закликають сховатись в укриття.
Про це повідомив голова Миколаїської ОДА Віталій Кім.
"З Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація. Кількість невідома. Будуть працювати на дуже малих висотах. Всі в укриття!", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив голова Миколаїської ОДА Віталій Кім.
"З Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація. Кількість невідома. Будуть працювати на дуже малих висотах. Всі в укриття!", - йдеться в повідомленні.
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Сьогодні, 10:33
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