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У бою з російськими окупантами на Миколаївщині загинув волинянин

У бою з російськими окупантами на Миколаївщині загинув волинянин
На Миколаївщині під час виконання бойового завдання загинув мешканець села Кременець Луцького району Карпець Віталій Борисович, 1972 року народження.

Про це повідомляють на сайті Копачівської громади.

"25 березня 2022 року в результаті артилерійського обстрілу під час час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в селі Червона Долина Широківської територіальної громади Баштанського району Миколаївської області загинув мешканець села Кременець Карпець Віталій Борисович 1972 року народження", - йдеться в повідомленні.

Точну годину і місце прощання з Героєм повідомлять згодом, зазначають у громаді.
У бою з російськими окупантами на Миколаївщині загинув волинянин

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять Героєві!

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Теги: Росія, Україна, війна
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