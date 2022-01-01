У бою з російськими окупантами на Миколаївщині загинув волинянин
Сьогодні, 09:55
На Миколаївщині під час виконання бойового завдання загинув мешканець села Кременець Луцького району Карпець Віталій Борисович, 1972 року народження.
Про це повідомляють на сайті Копачівської громади.
"25 березня 2022 року в результаті артилерійського обстрілу під час час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в селі Червона Долина Широківської територіальної громади Баштанського району Миколаївської області загинув мешканець села Кременець Карпець Віталій Борисович 1972 року народження", - йдеться в повідомленні.
Точну годину і місце прощання з Героєм повідомлять згодом, зазначають у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять Героєві!
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Про це повідомляють на сайті Копачівської громади.
"25 березня 2022 року в результаті артилерійського обстрілу під час час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в селі Червона Долина Широківської територіальної громади Баштанського району Миколаївської області загинув мешканець села Кременець Карпець Віталій Борисович 1972 року народження", - йдеться в повідомленні.
Точну годину і місце прощання з Героєм повідомлять згодом, зазначають у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять Героєві!
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