Ліквідували 17200 окупантів: яких ще втрат зазнала Росія





Про це повідомляє пресцентр



Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.03 орієнтовно становлять:



особового складу - близько 17200 осіб,



танків - 597 од,



бойових броньованих машин - 1710 од,



артилерійських систем - 303 од,



РСЗВ - 96 од,



засоби ППО - 54 од,



літаків - 127 од,



гелікоптерів - 129 од,



автомобільної техніки - 1178 од,



кораблі /катери - 7 од,



цистерн з ПММ - 73,



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 71.



Спеціальна техніка - 21.



Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.



"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зазначили у Генштабі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війська РФ продовжують нести втрати. Станом на ранок 29 березня втрати особового складу противника становлять близько 17,2 тисяч осіб.Про це повідомляє пресцентр Генштабу ЗСУ Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.03 орієнтовно становлять:особового складу - близько 17200 осіб,танків - 597 од,бойових броньованих машин - 1710 од,артилерійських систем - 303 од,РСЗВ - 96 од,засоби ППО - 54 од,літаків - 127 од,гелікоптерів - 129 од,автомобільної техніки - 1178 од,кораблі /катери - 7 од,цистерн з ПММ - 73,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 71.Спеціальна техніка - 21.Пускові установки ОТРК/ТРК - 4."Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зазначили у Генштабі.

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