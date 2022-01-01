На Волині троє чоловіків намагались перетнути кордон з фальшивими документами
Сьогодні, 10:51
Незаконно потрапити закордон намагалися двоє киян та харків’янин. Вони надали правоохоронцям документи з ознаками підробки. Тепер правопорушникам загрожує до двох років обмеження волі.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Під час проходження прикордонного контролю на пункті пропуску «Устилуг» 32-річний мешканець Києва надав правоохоронцям довідку щодо визнання його непридатним до військової служби з ознаками підробки.
У цей же спосіб перетнути кордон намагався 35-річний киянин, який прямував до Польщі потягом.
А 27-річний харків’янин пред’явив прикордонникам на МАПП «Ягодин» свідоцтво про повернення громадянина Лівану, яке виявилось фіктивним.
На місцях працювали слідчі територіальних підрозділів поліції, вони вилучили підроблені документи. Кримінальні провадження розпочато за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України - використання завідомо підробленого документа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Під час проходження прикордонного контролю на пункті пропуску «Устилуг» 32-річний мешканець Києва надав правоохоронцям довідку щодо визнання його непридатним до військової служби з ознаками підробки.
У цей же спосіб перетнути кордон намагався 35-річний киянин, який прямував до Польщі потягом.
А 27-річний харків’янин пред’явив прикордонникам на МАПП «Ягодин» свідоцтво про повернення громадянина Лівану, яке виявилось фіктивним.
На місцях працювали слідчі територіальних підрозділів поліції, вони вилучили підроблені документи. Кримінальні провадження розпочато за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України - використання завідомо підробленого документа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 1
На передову їх.
Вибір редактора
Останні новини
На Волині троє чоловіків намагались перетнути кордон з фальшивими документами
Сьогодні, 10:51
Медіа