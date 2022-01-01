На Волині троє чоловіків намагались перетнути кордон з фальшивими документами

Незаконно потрапити закордон намагалися двоє киян та харків’янин. Вони надали правоохоронцям документи з ознаками підробки. Тепер правопорушникам загрожує до двох років обмеження волі.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Під час проходження прикордонного контролю на пункті пропуску «Устилуг» 32-річний мешканець Києва надав правоохоронцям довідку щодо визнання його непридатним до військової служби з ознаками підробки.У цей же спосіб перетнути кордон намагався 35-річний киянин, який прямував до Польщі потягом.А 27-річний харків’янин пред’явив прикордонникам на МАПП «Ягодин» свідоцтво про повернення громадянина Лівану, яке виявилось фіктивним.На місцях працювали слідчі територіальних підрозділів поліції, вони вилучили підроблені документи. Кримінальні провадження розпочато за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України - використання завідомо підробленого документа.