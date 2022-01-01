У Луцьку – гучний вибух
Сьогодні, 22:21
У Луцьку почули гучний вибух приблизно о 22:00 27 березня. Мешканці деяких районів спостерігають пожежу та дим.
У Волинській обласній державній адміністрації обіцяють дати офіційний коментар найближчим часом.
Зауважимо, що 21:41 на Волині оголосили повітряну тривогу. А вже о 22:00 пролунав вибух. Щоправда, додаток "Повітряна тривога" спрацював чомусь значно пізніше.
Міський голова Ігор Поліщук після вибуху закликав всіх залишатися в укриттях та не публікувати фото і відео.
Нагадаємо, вчора, 26 березня, увечері протиповітряна оборона збила три ворожі цілі у небі над Волинню.
На Львівщині 26 березня також прогриміли потужні вибухи. Внаслідок ракетого обстрілу на Львівщині постраждало п‘ятеро осіб, горіла нафтобаза.
У місті Дубно також ракета влучила в нафтобазу.
Зображення ілюстративне.
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У Волинській обласній державній адміністрації обіцяють дати офіційний коментар найближчим часом.
Зауважимо, що 21:41 на Волині оголосили повітряну тривогу. А вже о 22:00 пролунав вибух. Щоправда, додаток "Повітряна тривога" спрацював чомусь значно пізніше.
Міський голова Ігор Поліщук після вибуху закликав всіх залишатися в укриттях та не публікувати фото і відео.
Нагадаємо, вчора, 26 березня, увечері протиповітряна оборона збила три ворожі цілі у небі над Волинню.
На Львівщині 26 березня також прогриміли потужні вибухи. Внаслідок ракетого обстрілу на Львівщині постраждало п‘ятеро осіб, горіла нафтобаза.
У місті Дубно також ракета влучила в нафтобазу.
Зображення ілюстративне.
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Коментарі 1
Тривогу ввімкнули в 21.42,а не значно пізніше
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