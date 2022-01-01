Нафтобаза зруйнована повністю, - військова адміністрація про наслідки влучання ракети у Дубні
Сьогодні, 11:03
У Дубному, на Рівненщині, нафтобаза зазнала нищівних руйнувань.
Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль в ефірі телеканалу «Еспресо».
"Нафтобаза зруйнована повінстю, але, на щастя, обійшлося без людських жертв", - зазначив Віталій Коваль.
Також він повідомив, що 32 519 громадян України обрали Рівненщину, як тимчасовий прихисток. Зараз в області займаються їхнім розселенням та допомогою з працевлаштуванням.
Відзначив голова Рівненської обласної військової адміністрації і те, що мають 218 км смуги державного кордону, який надійно укріплений, Збройні сили працюють на місті. Усі напоготові.
Нагадаємо, у місті Дубно ракета влучила в нафтобазу.
Пожежу на нафтобазі у Дубно, що виникла внаслідок ракетного удару, локалізували. Цивільним, на щастя, нічого не загрожує.
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Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль в ефірі телеканалу «Еспресо».
"Нафтобаза зруйнована повінстю, але, на щастя, обійшлося без людських жертв", - зазначив Віталій Коваль.
Також він повідомив, що 32 519 громадян України обрали Рівненщину, як тимчасовий прихисток. Зараз в області займаються їхнім розселенням та допомогою з працевлаштуванням.
Відзначив голова Рівненської обласної військової адміністрації і те, що мають 218 км смуги державного кордону, який надійно укріплений, Збройні сили працюють на місті. Усі напоготові.
Нагадаємо, у місті Дубно ракета влучила в нафтобазу.
Пожежу на нафтобазі у Дубно, що виникла внаслідок ракетного удару, локалізували. Цивільним, на щастя, нічого не загрожує.
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