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На Волині вилучили перші автомобілі п'яних водіїв на потреби ЗСУ

На Волині вилучили перші автомобілі п'яних водіїв на потреби ЗСУ
На Волині вилучили автомобілі водіїв, що керували у стані сп'яніння.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Вчора, 26 березня, на одному з постів виявили водія BMW 740 LI, який керував з ознаками алкогольного сп'яніння.

Керманич пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння на місці зупинки. Результат — 2,24 проміле.

На керманича склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст.130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП, а автомобіль вилучили та доставили на спецмайданчик.

Цього ж дня патрульні отримали повідомлення про ДТП без травмованих.

37-річний керманич ЗАЗ Lanos не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на припаркований автомобіль Volkswagen.

Під час спілкування, у водія виявили ознаки алкогольного сп‘яніння. Він пройшов огляд на місці події. Результат — 2,70 проміле, що в 13 разів перевищує допустиму норму.

На водія склали адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) и та ч.1 ст.130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП. Автомобіль доставили на спецмайданчик.
На Волині вилучили перші автомобілі п'яних водіїв на потреби ЗСУ

У двох випадках, поліцейські передали інформацію до військової адміністрації.

Нагадаємо, що на Волині у п’яних водіїв вилучатимуть автотранспорт і передаватимуть його на потреби Збройних Сил України.

Вчора, 26 березня, начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко підписав відповідний наказ.

У наказі йдеться про те, що уповноважені підрозділи Головного управління Національної поліції в області спільно з обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки при виявленні у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння можуть приймати в установленому законодавством порядку рішення про вилучення (відчуження) транспортного засобу для потреб Збройних сил України та інших збройних формувань.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, автомобілі
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