На Волині вилучили перші автомобілі п'яних водіїв на потреби ЗСУ
Сьогодні, 11:17
На Волині вилучили автомобілі водіїв, що керували у стані сп'яніння.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Вчора, 26 березня, на одному з постів виявили водія BMW 740 LI, який керував з ознаками алкогольного сп'яніння.
Керманич пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння на місці зупинки. Результат — 2,24 проміле.
На керманича склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст.130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП, а автомобіль вилучили та доставили на спецмайданчик.
Цього ж дня патрульні отримали повідомлення про ДТП без травмованих.
37-річний керманич ЗАЗ Lanos не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на припаркований автомобіль Volkswagen.
Під час спілкування, у водія виявили ознаки алкогольного сп‘яніння. Він пройшов огляд на місці події. Результат — 2,70 проміле, що в 13 разів перевищує допустиму норму.
На водія склали адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) и та ч.1 ст.130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП. Автомобіль доставили на спецмайданчик.
У двох випадках, поліцейські передали інформацію до військової адміністрації.
Нагадаємо, що на Волині у п’яних водіїв вилучатимуть автотранспорт і передаватимуть його на потреби Збройних Сил України.
Вчора, 26 березня, начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко підписав відповідний наказ.
У наказі йдеться про те, що уповноважені підрозділи Головного управління Національної поліції в області спільно з обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки при виявленні у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння можуть приймати в установленому законодавством порядку рішення про вилучення (відчуження) транспортного засобу для потреб Збройних сил України та інших збройних формувань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Вчора, 26 березня, на одному з постів виявили водія BMW 740 LI, який керував з ознаками алкогольного сп'яніння.
Керманич пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння на місці зупинки. Результат — 2,24 проміле.
На керманича склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст.130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП, а автомобіль вилучили та доставили на спецмайданчик.
Цього ж дня патрульні отримали повідомлення про ДТП без травмованих.
37-річний керманич ЗАЗ Lanos не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на припаркований автомобіль Volkswagen.
Під час спілкування, у водія виявили ознаки алкогольного сп‘яніння. Він пройшов огляд на місці події. Результат — 2,70 проміле, що в 13 разів перевищує допустиму норму.
На водія склали адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) и та ч.1 ст.130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП. Автомобіль доставили на спецмайданчик.
У двох випадках, поліцейські передали інформацію до військової адміністрації.
Нагадаємо, що на Волині у п’яних водіїв вилучатимуть автотранспорт і передаватимуть його на потреби Збройних Сил України.
Вчора, 26 березня, начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко підписав відповідний наказ.
У наказі йдеться про те, що уповноважені підрозділи Головного управління Національної поліції в області спільно з обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки при виявленні у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння можуть приймати в установленому законодавством порядку рішення про вилучення (відчуження) транспортного засобу для потреб Збройних сил України та інших збройних формувань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині вилучили перші автомобілі п'яних водіїв на потреби ЗСУ
Сьогодні, 11:17
Нафтобаза зруйнована повністю, - військова адміністрація про наслідки влучання ракети у Дубні
Сьогодні, 11:03
Медіа