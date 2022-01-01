Пожежу на нафтобазі у Львові після ракетних обстрілів гасили всю ніч
Сьогодні, 10:30
Пожежу після ракетних обстрілів на нафтобазі у Львові локалізували.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у фейсбуці.
"Пожежу після ракетних обстрілів нафтобази гасили всю ніч. Слава Богу, що всі живі", - йдеться у його повідомленні.
Нагадаємо, що вчора, 26 березня, о 16:30 поблизу Львова, зі сторони Кривчиць, прогриміли три вубухи.
Згодом очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що внаслідок удару постраждало п‘ятеро осіб.
За словами міського голови Андрія Садового стало відомо, що горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо.
Згодом повідомили, що по Львову завдали ще одного ракетного удару.
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Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у фейсбуці.
"Пожежу після ракетних обстрілів нафтобази гасили всю ніч. Слава Богу, що всі живі", - йдеться у його повідомленні.
Нагадаємо, що вчора, 26 березня, о 16:30 поблизу Львова, зі сторони Кривчиць, прогриміли три вубухи.
Згодом очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що внаслідок удару постраждало п‘ятеро осіб.
За словами міського голови Андрія Садового стало відомо, що горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо.
Згодом повідомили, що по Львову завдали ще одного ракетного удару.
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