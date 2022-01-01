Бійці «Азову» звільнили від окупантів село на Харківщині





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"В ході наступальної операції ТрО "Азов" Харкова звільнили Вільхівку. Знищили 70 окупантів, 3 одиниці техніки. Віджали трофейні КШМ та МТЛБ, взяли в полон 27 орків", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 26 березня бійці "Азову" звільнили від окупантів село Вільхівка на Харківщині.Про це у телеграмі повідомила пресслужба Збройних Сил України."В ході наступальної операції ТрО "Азов" Харкова звільнили Вільхівку. Знищили 70 окупантів, 3 одиниці техніки. Віджали трофейні КШМ та МТЛБ, взяли в полон 27 орків", - йдеться у повідомленні.

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