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Бійці «Азову» звільнили від окупантів село на Харківщині

Бійці «Азову» звільнили від окупантів село на Харківщині
26 березня бійці "Азову" звільнили від окупантів село Вільхівка на Харківщині.

Про це у телеграмі повідомила пресслужба Збройних Сил України.

"В ході наступальної операції ТрО "Азов" Харкова звільнили Вільхівку. Знищили 70 окупантів, 3 одиниці техніки. Віджали трофейні КШМ та МТЛБ, взяли в полон 27 орків", - йдеться у повідомленні.


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Теги: Росія, Україна, війна
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