Бійці «Азову» звільнили від окупантів село на Харківщині
Сьогодні, 09:53
26 березня бійці "Азову" звільнили від окупантів село Вільхівка на Харківщині.
Про це у телеграмі повідомила пресслужба Збройних Сил України.
"В ході наступальної операції ТрО "Азов" Харкова звільнили Вільхівку. Знищили 70 окупантів, 3 одиниці техніки. Віджали трофейні КШМ та МТЛБ, взяли в полон 27 орків", - йдеться у повідомленні.
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Про це у телеграмі повідомила пресслужба Збройних Сил України.
"В ході наступальної операції ТрО "Азов" Харкова звільнили Вільхівку. Знищили 70 окупантів, 3 одиниці техніки. Віджали трофейні КШМ та МТЛБ, взяли в полон 27 орків", - йдеться у повідомленні.
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