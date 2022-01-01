Майже 17 тисяч: у Генштабі повідомили втрати окупанта на 27 березня





Про це повідомили в



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.03 орієнтовно склали:



особового складу - близько 16600 осіб,

танків ‒ 582 од,

бойових броньованих машин ‒ 1664 од,

артилерійських систем – 294 од,

РСЗВ - 93 од,

засоби ППО - 52 од,

літаків – 121 од,

гелікоптерів – 127 од,

автомобільної техніки / vehicles - 1144 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 73,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56.

спеціальна техніка / special equipment - 21.

пускові установки ОТРК/ТРК - 4.



Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія втратила з початку вторгнення в Україну 16600 солдатів.Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ особового складу - близько 16600 осіб,танків ‒ 582 од,бойових броньованих машин ‒ 1664 од,артилерійських систем – 294 од,РСЗВ - 93 од,засоби ППО - 52 од,літаків – 121 од,гелікоптерів – 127 од,автомобільної техніки / vehicles - 1144 од,кораблі /катери - 7 од,цистерн з ПММ - 73,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56.спеціальна техніка / special equipment - 21.пускові установки ОТРК/ТРК - 4.Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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