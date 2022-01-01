Майже 17 тисяч: у Генштабі повідомили втрати окупанта на 27 березня
Сьогодні, 10:10
Російська армія втратила з початку вторгнення в Україну 16600 солдатів.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 16600 осіб,
танків ‒ 582 од,
бойових броньованих машин ‒ 1664 од,
артилерійських систем – 294 од,
РСЗВ - 93 од,
засоби ППО - 52 од,
літаків – 121 од,
гелікоптерів – 127 од,
автомобільної техніки / vehicles - 1144 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ - 73,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56.
спеціальна техніка / special equipment - 21.
пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 16600 осіб,
танків ‒ 582 од,
бойових броньованих машин ‒ 1664 од,
артилерійських систем – 294 од,
РСЗВ - 93 од,
засоби ППО - 52 од,
літаків – 121 од,
гелікоптерів – 127 од,
автомобільної техніки / vehicles - 1144 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ - 73,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56.
спеціальна техніка / special equipment - 21.
пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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