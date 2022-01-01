Студенти і викладачі виготовляють ліки для військових





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Із листків алое виготовляють мазь, що допомагає пораненим бійцям від опіків. Люди приносять смалець, віск, прополіс, календулу, алое, каланхое. Аби натурсировина перетворилася у лікувальну мазь, налагодили цілий цех.



Алое передусім близько двох тижнів витримують у холодильнику, кілька годин триває його екстракція.



Поряд розливають іншу рідину у напередодні вимиті сухі банки. Це буде мазь з оливкової олії та обліпихи. Цей засіб варто використовувати для загоєння опіків.



А ось другокурсниця Анастасія Линдюк розфасовує мазь Ласара – антисептичний препарат, який вона виготовила власноруч. За роки студентства це її перша практика.



«Ця мазь виготовляється недовго. Головне – зважити всі інгредієнти, перетерти їх у ступці, розкласти, повитирати баночки, наклеїти етикетки – і мазь повністю готова», – розповіла дівчина.



Тут виготовляють 35 різних мазей. Кожна має офіційну назву, офіційний склад, офіційне призначення.



«Залежно від того, що потребують наші хлопці на передовій. Найпоширеніше зараз – це натоптиші на ногах, грибки. Відповідно потрібні антисептичні засоби, антибактеріальні», – каже Наталія Сливка.



Уже готові розфасовані баночки з етикатками забирають волонтери – щодня це десятки коробок. Передають їх у Київ, Маріуполь, на Житомирщину і навіть Донбас.



Викладачі кажуть, що виготовляти лікарські засоби почали відразу, коли запаси у військовослужбовців та волонтерів почали закінчуватися.



«Коли люди почали звертатися із проханням дати те, чого немає, постало питання, що робити, як бути. Керівництво дало нам добро, і ми запустили процес», – повідомила доцентка Катерина Сметаніна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Студенти і викладачі виготовляють ліки, долучаючись у такий спосіб для допомоги військовим. Усе почалося з того, що до них звернулися волонтери із проханням про збір коштів на закупівлю медичних протигрибкових препаратів. Тоді ж віддразу зметикували: можна ж і самим виготовляти, наприклад, мазі.Про це пише 12 канал Із листків алое виготовляють мазь, що допомагає пораненим бійцям від опіків. Люди приносять смалець, віск, прополіс, календулу, алое, каланхое. Аби натурсировина перетворилася у лікувальну мазь, налагодили цілий цех.Алое передусім близько двох тижнів витримують у холодильнику, кілька годин триває його екстракція.Поряд розливають іншу рідину у напередодні вимиті сухі банки. Це буде мазь з оливкової олії та обліпихи. Цей засіб варто використовувати для загоєння опіків.А ось другокурсницярозфасовує мазь Ласара – антисептичний препарат, який вона виготовила власноруч. За роки студентства це її перша практика.«Ця мазь виготовляється недовго. Головне – зважити всі інгредієнти, перетерти їх у ступці, розкласти, повитирати баночки, наклеїти етикетки – і мазь повністю готова», – розповіла дівчина.Тут виготовляють 35 різних мазей. Кожна має офіційну назву, офіційний склад, офіційне призначення.«Залежно від того, що потребують наші хлопці на передовій. Найпоширеніше зараз – це натоптиші на ногах, грибки. Відповідно потрібні антисептичні засоби, антибактеріальні», – кажеУже готові розфасовані баночки з етикатками забирають волонтери – щодня це десятки коробок. Передають їх у Київ, Маріуполь, на Житомирщину і навіть Донбас.Викладачі кажуть, що виготовляти лікарські засоби почали відразу, коли запаси у військовослужбовців та волонтерів почали закінчуватися.«Коли люди почали звертатися із проханням дати те, чого немає, постало питання, що робити, як бути. Керівництво дало нам добро, і ми запустили процес», – повідомила доцентка Катерина Сметаніна.

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