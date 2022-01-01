Студенти і викладачі виготовляють ліки для військових
Сьогодні, 09:27
Студенти і викладачі виготовляють ліки, долучаючись у такий спосіб для допомоги військовим. Усе почалося з того, що до них звернулися волонтери із проханням про збір коштів на закупівлю медичних протигрибкових препаратів. Тоді ж віддразу зметикували: можна ж і самим виготовляти, наприклад, мазі.
Про це пише 12 канал.
Із листків алое виготовляють мазь, що допомагає пораненим бійцям від опіків. Люди приносять смалець, віск, прополіс, календулу, алое, каланхое. Аби натурсировина перетворилася у лікувальну мазь, налагодили цілий цех.
Алое передусім близько двох тижнів витримують у холодильнику, кілька годин триває його екстракція.
Поряд розливають іншу рідину у напередодні вимиті сухі банки. Це буде мазь з оливкової олії та обліпихи. Цей засіб варто використовувати для загоєння опіків.
А ось другокурсниця Анастасія Линдюк розфасовує мазь Ласара – антисептичний препарат, який вона виготовила власноруч. За роки студентства це її перша практика.
«Ця мазь виготовляється недовго. Головне – зважити всі інгредієнти, перетерти їх у ступці, розкласти, повитирати баночки, наклеїти етикетки – і мазь повністю готова», – розповіла дівчина.
Тут виготовляють 35 різних мазей. Кожна має офіційну назву, офіційний склад, офіційне призначення.
«Залежно від того, що потребують наші хлопці на передовій. Найпоширеніше зараз – це натоптиші на ногах, грибки. Відповідно потрібні антисептичні засоби, антибактеріальні», – каже Наталія Сливка.
Уже готові розфасовані баночки з етикатками забирають волонтери – щодня це десятки коробок. Передають їх у Київ, Маріуполь, на Житомирщину і навіть Донбас.
Викладачі кажуть, що виготовляти лікарські засоби почали відразу, коли запаси у військовослужбовців та волонтерів почали закінчуватися.
«Коли люди почали звертатися із проханням дати те, чого немає, постало питання, що робити, як бути. Керівництво дало нам добро, і ми запустили процес», – повідомила доцентка Катерина Сметаніна.
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Про це пише 12 канал.
Із листків алое виготовляють мазь, що допомагає пораненим бійцям від опіків. Люди приносять смалець, віск, прополіс, календулу, алое, каланхое. Аби натурсировина перетворилася у лікувальну мазь, налагодили цілий цех.
Алое передусім близько двох тижнів витримують у холодильнику, кілька годин триває його екстракція.
Поряд розливають іншу рідину у напередодні вимиті сухі банки. Це буде мазь з оливкової олії та обліпихи. Цей засіб варто використовувати для загоєння опіків.
А ось другокурсниця Анастасія Линдюк розфасовує мазь Ласара – антисептичний препарат, який вона виготовила власноруч. За роки студентства це її перша практика.
«Ця мазь виготовляється недовго. Головне – зважити всі інгредієнти, перетерти їх у ступці, розкласти, повитирати баночки, наклеїти етикетки – і мазь повністю готова», – розповіла дівчина.
Тут виготовляють 35 різних мазей. Кожна має офіційну назву, офіційний склад, офіційне призначення.
«Залежно від того, що потребують наші хлопці на передовій. Найпоширеніше зараз – це натоптиші на ногах, грибки. Відповідно потрібні антисептичні засоби, антибактеріальні», – каже Наталія Сливка.
Уже готові розфасовані баночки з етикатками забирають волонтери – щодня це десятки коробок. Передають їх у Київ, Маріуполь, на Житомирщину і навіть Донбас.
Викладачі кажуть, що виготовляти лікарські засоби почали відразу, коли запаси у військовослужбовців та волонтерів почали закінчуватися.
«Коли люди почали звертатися із проханням дати те, чого немає, постало питання, що робити, як бути. Керівництво дало нам добро, і ми запустили процес», – повідомила доцентка Катерина Сметаніна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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