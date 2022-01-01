Студенти і викладачі виготовляють ліки для військових

Студенти і викладачі виготовляють ліки для військових
Студенти і викладачі виготовляють ліки, долучаючись у такий спосіб для допомоги військовим. Усе почалося з того, що до них звернулися волонтери із проханням про збір коштів на закупівлю медичних протигрибкових препаратів. Тоді ж віддразу зметикували: можна ж і самим виготовляти, наприклад, мазі.

Про це пише 12 канал.

Із листків алое виготовляють мазь, що допомагає пораненим бійцям від опіків. Люди приносять смалець, віск, прополіс, календулу, алое, каланхое. Аби натурсировина перетворилася у лікувальну мазь, налагодили цілий цех.

Алое передусім близько двох тижнів витримують у холодильнику, кілька годин триває його екстракція.

Поряд розливають іншу рідину у напередодні вимиті сухі банки. Це буде мазь з оливкової олії та обліпихи. Цей засіб варто використовувати для загоєння опіків.

А ось другокурсниця Анастасія Линдюк розфасовує мазь Ласара – антисептичний препарат, який вона виготовила власноруч. За роки студентства це її перша практика.

«Ця мазь виготовляється недовго. Головне – зважити всі інгредієнти, перетерти їх у ступці, розкласти, повитирати баночки, наклеїти етикетки – і мазь повністю готова», – розповіла дівчина.

Тут виготовляють 35 різних мазей. Кожна має офіційну назву, офіційний склад, офіційне призначення.

«Залежно від того, що потребують наші хлопці на передовій. Найпоширеніше зараз – це натоптиші на ногах, грибки. Відповідно потрібні антисептичні засоби, антибактеріальні», – каже Наталія Сливка.

Уже готові розфасовані баночки з етикатками забирають волонтери – щодня це десятки коробок. Передають їх у Київ, Маріуполь, на Житомирщину і навіть Донбас.

Викладачі кажуть, що виготовляти лікарські засоби почали відразу, коли запаси у військовослужбовців та волонтерів почали закінчуватися.

«Коли люди почали звертатися із проханням дати те, чого немає, постало питання, що робити, як бути. Керівництво дало нам добро, і ми запустили процес», – повідомила доцентка Катерина Сметаніна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Майже 17 тисяч: у Генштабі повідомили втрати окупанта на 27 березня
Сьогодні, 10:10
Бійці «Азову» звільнили від окупантів село на Харківщині
Сьогодні, 09:53
Студенти і викладачі виготовляють ліки для військових
Сьогодні, 09:27
Окупанти використали фосфорні бомби під Авдіївкою, – ЗМІ
Сьогодні, 08:47
Російський солдат переїхав танком свого командира
Сьогодні, 08:33
Схожі новини
Ситуація на кордоні спокійна, – військова адміністрація про межу з Білоруссю на Волині Ситуація на кордоні спокійна, – військова адміністрація про межу з Білоруссю на Волині
21 березень, 11:19
Волиняни розповіли про колишнього односельчанина, який став російським генерал-майором. ВІДЕО Волиняни розповіли про колишнього односельчанина, який став російським генерал-майором. ВІДЕО
19 березень, 07:59
Міністерство оборони Росії поширює фейк про українських силовиків Міністерство оборони Росії поширює фейк про українських силовиків
16 березень, 22:01
Повідомили, коли відбудеться прощання із загиблим внаслідок ракетного удару на Рівненщині 31-річним волинянином Повідомили, коли відбудеться прощання із загиблим внаслідок ракетного удару на Рівненщині 31-річним волинянином
16 березень, 15:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пожежу на нафтобазі у Львові після ракетних обстрілів гасили всю ніч
Сьогодні, 10:30
 0
Майже 17 тисяч: у Генштабі повідомили втрати окупанта на 27 березня
Сьогодні, 10:10
 0
Бійці «Азову» звільнили від окупантів село на Харківщині
Сьогодні, 09:53
 0
Студенти і викладачі виготовляють ліки для військових
Сьогодні, 09:27
 0
Окупанти використали фосфорні бомби під Авдіївкою, – ЗМІ
Сьогодні, 08:47
 0
Медіа
відео
1/8