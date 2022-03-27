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Російський солдат переїхав танком свого командира

Російський солдат переїхав танком свого командира
Російський полковник був вбитий своїми підлеглими, що підтверджують західні офіційні особи.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Politico.

Полковник, командир 37-ї мотострілецької бригади, потрапив під бронетехніку та отримав важкі поранення обох ніг. "Ми вважаємо, що командира бригади було вбито своїми солдатами внаслідок масштабних втрат, завданих його бригаді", - сказав один з посадовців.

Раніше український журналіст Роман Цимбалюк повідомляв, що військовослужбовець танкового батальйону 37 ОМСБр звинуватив у загибелі товаришів по службі командира бригади полковника Юрія Медведєва.

За словами Цимбалюка він обрав момент під час бою і переїхав танком командира, що стояв поруч, пошкодивши йому обидві ноги. Згодом стало відомо, що командир помер.

Йдеться про БТРг мотострілецької бригади, яка базується у військовій частині 69647 (Бурятія). Дві БТГр з більш ніж 1500 військовослужбовців втратили близько 50% особового складу, дуже багато солдатів отримали поранення різного ступеня тяжкості. При цьому Медведєва було нагороджено орденом мужності.

Західний чиновник також підтвердив українські повідомлення про те, що генерал-лейтенант, командувач 49-ї загальновійськової армії, загинув у бою, що зробило його сьомим російським генералом, який загинув у бою з початку вторгнення.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович раніше повідомив про смерть генерал-лейтенанта Якова Рязанцева і зазначив, що його вбили на аеродромі Чорнобаївки, де російські війська неодноразово зазнавали втрат.

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Теги: Росія, Україна, війна
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