Війна: Генштаб доповів про ситуацію станом на ранок 27 березня

Розпочалася тридцять друга доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.Про ситуацію станом на ранок 27 березня повідомили у Генштабі ЗСУ.Інформують, що протягом місяця війни ворог зазнав значних втрат. Незважаючи на це, військово-політичне керівництво не відмовляться від продовження здійснення злочинних дій.За наявною інформацією, на тимчасово-окупованій території Автономної Республіки Крим до медичних закладів міста Севастополя щоденно прибуває в середньому від 50 до 100 поранених.Морально-психологічний стан військ противника залишається низьким.На маршрутах руху російських військових колон територіює Республіки Білорусь відзначають непоодинокі факти продажу військовослужбовцями палива та провізії, або їх обміну на спиртні напої.Ворог не полишає спроб здійснити поповнення втрат автомобільної техніки та налагодити тилове забезпечення своїх бойових частин.Окупанти продовжують тероризувати та залякувати місцеве населення на тимчасово зайнятих територіях. Мають місце непоодинокі випадки мародерства, викрадення людей та майна.На Донецькому та Луганському напрямках угруповання Об’єднаних сил відбило 7 ворожих атак. Українські воїни знищили 8 танків, 8 одиниць броньованої та 3 - автомобільної техніки противника, один міномет. Втрати загарбників у живій силі уточнюють.Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу знищило 1 ворожий літак, 12 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил була задіяна для винищувального прикриття військ та об’єктів. Ударна авіація завдала нищівних ударів по визначених командуванням цілях та об’єктах окупантів.