Президент нагородив званням Героя України 15 захисників нашої держави

Президент нагородив званням Героя України 15 захисників нашої держави
Президент України Володимир Зеленський своїм указом №179/2022 вирішив присвоїти звання Герой України.

Про це пише Генштаб ЗСУ у повідомленні у соціальній мережі Facebook.

"Про присвоєння звання Герой України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", - йдеться у повідомленні.

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”:

Корнійчуку Богдану Сергійовичу – лейтенанту (посмертно);
Кулику Сергію Григоровичу – штаб-сержанту (посмертно);
Максишку Денису Костянтиновичу – старшому лейтенанту (посмертно).

Присвоїти звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”:

Бондарю Владиславу Юрійовичу – старшому лейтенанту;
Барановському Сергію Анатолійовичу – полковнику;
Бурковському Сергію Вікторовичу – підполковнику;
Голішевському Івану Леонідовичу – підполковнику;
Гришаку Роману Геннадійовичу – штаб-сержанту;
Гуралю Віталію Олеговичу – капітану;
Дикуну Ігорю Володимировичу – молодшому лейтенанту;
Дрогомирецькому Роману Юрійовичу – капітану;
Кравченку Артуру Андрійовичу – старшому лейтенанту;
Любарцю Миколі Олександровичу – капітану;
Михайлюку Юрію Володимировичу – капітану;
Шматалюку Євгену Вікторовичу – майору.

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Теги: Герой України, указ
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