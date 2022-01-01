Українські захисники звільнили два населені пункти у Запорізькій області





Про це



За інформацією Запорізької окремої бригади тероборони, українські бійці знешкодили понад 80 окупантів, декілька одиниць бронетехніки, захопили документи та зброю мотострілецького підрозділу рф.



«Ворог, що вторгнувся на нашу землю, тепер почувається дуже некомфортно не лише на лінії фронту, а й за нею, адже захисники налаштовані нещадно нищити окупантів, особливо після злочинів, скоєних російською армією проти місцевого населення у Запорізькій області», — цитує Запорізька ОВА місцевих тероборонівців.



Також 26 березня українські військові звільнили Тростянець та Боромлю Сумської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У результаті успішної наступальної операції Сили оборони Запорізького краю повністю звільнили від російських окупантів села Полтавка та Малинівка на схід від міста Гуляйполе.Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.За інформацією Запорізької окремої бригади тероборони, українські бійці знешкодили понад 80 окупантів, декілька одиниць бронетехніки, захопили документи та зброю мотострілецького підрозділу рф.«Ворог, що вторгнувся на нашу землю, тепер почувається дуже некомфортно не лише на лінії фронту, а й за нею, адже захисники налаштовані нещадно нищити окупантів, особливо після злочинів, скоєних російською армією проти місцевого населення у Запорізькій області», — цитує Запорізька ОВА місцевих тероборонівців.Також 26 березня українські військовіта Боромлю Сумської області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію