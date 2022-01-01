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Українські захисники звільнили два населені пункти у Запорізькій області

Українські захисники звільнили два населені пункти у Запорізькій області
У результаті успішної наступальної операції Сили оборони Запорізького краю повністю звільнили від російських окупантів села Полтавка та Малинівка на схід від міста Гуляйполе.

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

За інформацією Запорізької окремої бригади тероборони, українські бійці знешкодили понад 80 окупантів, декілька одиниць бронетехніки, захопили документи та зброю мотострілецького підрозділу рф.

«Ворог, що вторгнувся на нашу землю, тепер почувається дуже некомфортно не лише на лінії фронту, а й за нею, адже захисники налаштовані нещадно нищити окупантів, особливо після злочинів, скоєних російською армією проти місцевого населення у Запорізькій області», — цитує Запорізька ОВА місцевих тероборонівців.

Також 26 березня українські військові звільнили Тростянець та Боромлю Сумської області.

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Теги: Полтавка, звільнення, окупанти
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